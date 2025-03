AKTIE IM FOKUS: Wacker Neuson setzen Rally fort - Investitionen in Infrastruktur

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Baumaschinenhersteller Wacker Neuson haben ihren starken Lauf am Mittwoch fortgesetzt. Am Nachmittag stiegen sie rund vier Prozent auf 22,40 Euro an die Spitze im Kleinwerte-Index SDax .

Alleine seit vergangenem Donnerstag beläuft sich das Kursplus damit auf mehr als ein Fünftel. Seit Jahresbeginn hat Wacker sogar gut 50 Prozent zugelegt. Das Unternehmen dürfte von den geplanten Infrastrukturinvestitionen im Zuge des Finanzpakets profitieren, so die Hoffnung der Anleger./niw/mis