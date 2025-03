GNW-News: eGain führt seinen AI Agent for Contact Center ein und revolutioniert damit den Kundenservice

^SUNNYVALE, Kalifornien, March 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN),

der führende Anbieter von KI-Wissensmanagement, gab heute die Einführung des eGain AI Agent for Contact Center bekannt, einer bahnbrechenden Lösung, die sich der Herausforderung der schwankenden Leistung von Agenten in Kundencentern annimmt. Mit dieser Anwendung können alle Agenten den Kunden wie Experten helfen - und so ihre eigene Erfahrung und die Kundenzufriedenheit verbessern. ?Laut Gartner haben 84 % der Agenten in Kundencentern eine Abneigung gegen ihre Desktop-Tools", so Ashu Roy, CEO von eGain. ?Anstatt sich über einen' langsamen Computer zu beschweren, während sie sich verzweifelt durch Apps klicken, können sie sich jetzt auf eine vertrauenswürdige, Schritt-für-Schritt-Anleitung durch KI verlassen." Der eGain AI Agent for Contact Center nutzt die Single Source of Truth aus dem eGain AI Knowledge Hub, um verwertbare Antworten zu liefern. Dies umfasst insbesondere Folgendes: * Überwacht Gespräche in Echtzeit, um das Anliegen zu identifizieren * Präsentiert zielgerichtetes Wissen im Gesprächsfluss * Passt sich an die Dauer der Betriebszugehörigkeit und die themenspezifische Kompetenz des Agenten an * Stellt die Einhaltung von Vorschriften und Best Practices sicher * Verbessert sich durch Lernen aus Gesprächen und Feedback Die Lösung kann sofort mit Amazon Connect, Genesys und Salesforce verbunden werden. APIs für die Integration mit anderen CRM- und Kundencenter-Plattformen sind verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter eGain.com/ai-agent-contact-center. Über eGain eGain AI Knowledge Hub unterstützt Unternehmen dabei, die Kundenerfahrung zu verbessern und durch die Bereitstellung zuverlässiger, verwertbarer Antworten Kosten zu senken. Weitere Informationen finden Sie unter www.eGain.com (https://www.egain.com/). eGain, das eGain-Logo und alle anderen eGain-Produktnamen und -Slogans sind Marken oder eingetragene Marken der eGain Corp. in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen in dieser Pressemitteilung erwähnten Firmennamen und Produkte können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein. °