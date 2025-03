IRW-News: Makenita Resources Inc.: Makenita Resources leitet Börsenzulassungsverfahren in den USA ein

IRW-PRESS: Makenita Resources Inc.: Makenita Resources leitet Börsenzulassungsverfahren in den USA ein

Vancouver, B.C. - 19. März 2025 / IRW-Press / Makenita Resources Inc. (das Unternehmen oder Makenita) (KENY:CSE) (A40X6P:WKN) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen das entsprechende Verfahren eingeleitet hat, um eine Zulassung an einer US-Börse zu erwirken und die DTC-Berechtigung zu erhalten. Dies folgt auf den kürzlichen Erhalt seiner deutschen Wertpapierkennnummer (WKN): A40X6P; die ISIN lautet CA5609251098. Damit können bestehende und neue europäische Aktionäre nun mit den Aktien von Makenita direkt auf ihren lokalen Märkten handeln. Mit der bevorstehenden Börsennotierung in den USA wird Makenita seine Zugänglichkeit verbessern und es Aktionären aus Nordamerika und der ganzen Welt ermöglichen, einfacher zu handeln, was die Liquidität und die Marktreichweite weiter erhöht.

Jason Gigliotti, President von Makenita, sagt dazu: Die Börsennotierung in den USA ist ein wichtiger Meilenstein, der uns Zugang zum größten Finanzmarkt der Welt eröffnet. Dieser Schritt ist zusammen mit unserer kürzlich erfolgten Börsennotierung in Deutschland ein entscheidender Schritt, um die Geschichte von Makenita einem globalen Publikum nahezubringen. Ergänzend dazu planen wir, im Rahmen unserer Marketinganstrengungen auch den Ausbau unserer Präsenz auf den US-amerikanischen und europäischen Märkten ins Visier zu nehmen. Nachdem wir in Kürze die Erschließungsarbeiten in unserem Silber-Kobalt-Projekt in Ontario aufnehmen werden und die Kobalt- und Silberpreise stark gestiegen sind - der Kobaltpreis hat sich im März nahezu verdoppelt und der Silberpreis liegt auf einem 15-jährigen Höchststand - sehen wir der Zukunft besonders zuversichtlich entgegen. Die straffe Aktienstruktur von Makenita mit weniger als 28 Millionen Aktien im Umlauf bedeutet, dass jeder Erfolg bei unseren Explorationsprojekten zu überdurchschnittlichen Renditen für die Aktionäre führen könnte. Wir sind optimistisch, was die Aussichten von Makenita für den Rest des Jahres 2025 betrifft.

Über Makenita Resources Inc.

Makenita besitzt derzeit die Rechte am Silber-Kobalt-Konzessionsgebiet Hector in den Coleman und Gillies Limit Townships in der Bergbauregion Larder Lake (Bezirk Timiskaming, Ontario, Kanada), das sich über 126 zusammenhängende, nicht patentierte Mineral-Claims mit einer Gesamtfläche von 2.243 Hektar (5.542 Acres) erstreckt.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemeldung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen zugrunde gelegt wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen. Dies ist auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren zurückzuführen, von denen sich viele der Kontrolle von Makenita entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden, können sich als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung und Makenita lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

