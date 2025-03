KORREKTUR/Devisen: Euro sinkt vor Fed-Entscheid - Türkische Lira sackt ab

(Zahlendreher im Referenzkurs behoben: 1,0897 statt 1,0987 Dollar im 4. Satz. Damit wird auch der Kurs für 1 Dollar im 5. Satz korrigiert.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch unter Druck geraten und unter 1,09 US-Dollar gefallen. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0884 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch deutlich über 1,09 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0897 (Dienstag: 1,0918) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9177 (0,9159) Euro.

Vor der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend legte der Dollar gegenüber fast allen anderen wichtigen Währungen zu. Die Fed wird ihre Leitzinsen voraussichtlich beibehalten und nicht senken. Die Notenbanker um Fed-Chef Jerome Powell dürften keine Eile bezüglich einer weiteren Lockerung der Geldpolitik an den Tag legen, schrieben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen. Denn sowohl die Verbraucherpreise als auch die Lohnsteigerungen seien trotz der jüngsten Abschwächung noch zu hoch. Zudem seien die Inflationsperspektiven auch vor dem Hintergrund der US-Zollpolitik mit Risiken behaftet.

In der Türkei erschütterte der Haftbefehl gegen einen wichtigen Kontrahenten von Staatschef Recep Tayyip Erdogan die Finanzmärkte. Der Schritt untergrub das Vertrauen der Anleger. Die Börse in Istanbul brach ein, zudem gingen die Anleihekurse auf Talfahrt. Die Landeswährung Lira sackte zum Dollar auf ein Rekordtief ab; zwischenzeitlich mussten mehr als 41 Lira für einen Dollar gezahlt werden. Zuletzt erholte sich die Lira teilweise und ein Dollar kostete 37,7 Lira.

Richard Segal, Anleihen-Analyst bei Ambrosia Capital, kommentierte: "Erdogan hat immer gesagt, dass er den Wahlprozess und seine Amtszeitbegrenzung respektiert. Was in dieser Woche geschehen ist, lässt daran grundsätzliche Zweifel aufkommen." Vor diesem Hintergrund sei es wahrscheinlich, dass derzeit eine Neubewertung der türkischen Vermögenswerte im Gang sei und nicht lediglich eine anhaltende Verschlechterung der Marktstimmung.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,84078 (0,84173) britische Pfund, 163,27 (163,50) japanische Yen und 0,9583 (0,9601) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold kostete am Nachmittag in London 3.031 Dollar. Das waren etwa drei Dollar weniger als am Vortag./jsl/mis