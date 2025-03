Trotz 25-Prozent-Rutsch gefällt mir der Chart bei Spotify enorm gut

Die Aktie von Spotify zeigt traditionell eine hohe Volatilität. So hat die Aktie in der jüngsten Korrektur in wenigen Handelstagen einen 25-Prozent-Kursrutsch hinnehmen müssen. Allerdings läuft die Erholung auch sehr schnell. Das übergeordnete Chartbild gefällt mir noch immer enorm gut.

