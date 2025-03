EQS-News: Berufung von Herrn Dr. Andreas Günther in den Vorstand der 123fahrschule SE

EQS-News: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Personalie

Berufung von Herrn Dr. Andreas Günther in den Vorstand der 123fahrschule SE

Köln, 20. März 2025 -Der Aufsichtsrat der 123fahrschule SE hat mit Beschlussfassung vom gestrigen Tag Herrn Dr. Andreas Günther (45) als zusätzliches Mitglied des Vorstands berufen. Herr Dr. Günther wird seine Tätigkeit am 20. März 2025 aufnehmen und übernimmt gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Boris Polenske die operative Führung und strategische Weiterentwicklung des Unternehmens.

Die Ernennung von Herrn Dr. Günther wurde durch eine mehr als sechsmonatige Phase des Kennenlernens und der Diskussion von relevanten Aspekten des Unternehmens vorbereitet.



Im Rahmen eines vom Aufsichtsrat vergebenen, vorgelagerten Mandates, konnte sich Herr Dr. Günther intensiv mit den Strukturen, Herausforderungen und Potenzialen des Unternehmens auseinandersetzen. Durch diese Vorarbeit hat Herr Dr. Günther nicht nur einen tiefen Einblick erhalten, sondern auch seine fachlichen und analytischen Kompetenzen sowie seine strategische Denkweise unter Beweis gestellt. Diese Erfahrungen haben den Aufsichtsrat in seiner Entscheidung bestärkt, Herrn Dr. Günther in den Vorstand der 123fahrschule SE zu berufen.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Stefan Petter, kommentiert: „Die Berufung von Herrn Dr. Günther markiert einen wichtigen Meilenstein für die zukünftige Ausrichtung und Entwicklung unseres Unternehmens. Mit seiner umfangreichen Erfahrung und Umsetzungsstärke, sowie seinem nachgewiesenen Erfolg in der Führung und Skalierung von Unternehmen, ist Herr Dr. Günther bestens qualifiziert, um die Herausforderungen der kommenden Jahre zu meistern und die Innovationskraft sowie den Führungsanspruch der 123fahrschule SE weiter zu stärken.“

„Ich freue mich darauf, die 123fahrschule in ihrer weiteren Entwicklung zu begleiten und gemeinsam mit dem Team die Digitalisierung und Expansion voranzutreiben“, ergänzt Herr Dr. Günther. „Die Fahrschulbranche befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, und ich sehe das große Potenzial, die 123fahrschule als führenden Akteur in diesem Markt weiter zu stärken.“

Vor seinem Start bei der 123fahrschule SE war Herr Dr. Günther - nach langjähriger Tätigkeit bei der Unternehmensberatung Bain & Company - zunächst als Geschäftsführer im CHECK24-Konzern und anschließend bei JUMiNGO, einem Tech Scaleup, tätig.



Der Aufsichtsrat ist überzeugt, dass Herr Dr. Günther mit seiner Expertise und seinem Engagement maßgeblich dazu beitragen wird, die strategischen Ziele des Unternehmens zu erreichen und nachhaltige Werte für Fahrschüler, Mitarbeiter und Aktionäre zu schaffen.

Der Aufsichtsrat begrüßt Herr Dr. Günther im Vorstand und sieht einer vertrauensvollen Zusammenarbeit entgegen.

Über die 123fahrschule SE

Die 123fahrschule SE (Aktien: ISIN DE000A2P4HL9, Ticker-Symbol: 123F, Primärmarkt Düsseldorf; Wandelschuldverschreibung 2025/2030: ISIN DE000A4DFCN2, Börse Hamburg) ist eine im Jahr 2016 unter dem Namen 123fahrschule Holding GmbH gegründete, digital getriebene Fahrschulkette mit Fokus auf E-Learning. Die 123fahrschule SE hat sich auf die digitale Erweiterung der klassischen Führerscheinausbildung des deutschen Fahrschulmarktes spezialisiert. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt auf der digital unterstützten Ausbildung von Privatpersonen für die Führerscheinklasse im B-Segment. Mit bundesweit mehr als 60 Standorten ist die 123fahrschule bereits heute die größte Fahrschulkette im B-Segment und plant die weitere Expansion auf bis zu 200 Standorte in den nächsten Jahren.

Kontakt:

123fahrschuleSE | ir@123fahrschule.de

Mehr Infos unter: www.123fahrschule.de

