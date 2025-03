EQS-News: SBO präsentiert neu kalibrierte Strategie und neuen Markenauftritt

EQS-News: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

SBO präsentiert neu kalibrierte Strategie und neuen Markenauftritt

Neuausrichtung mit Diversifizierung in neue Industrien und Marktexpansion

Klare Ziele: Umsatz bis 2030 auf MEUR 900 steigern, davon MEUR 200 aus neuen Geschäftsbereichen; EBITDA-Marge von über 20%

Neuer Markenauftritt zeigt strategische Positionierung

SBO, weltweit führender Anbieter von Hochpräzisionstechnologie und Energy Equipment, stellt heute eine neu kalibrierte Strategie vor. Mit einem klaren Fokus auf Diversifizierung, Marktexpansion, Technologieführerschaft und operative Exzellenz positioniert sich das Unternehmen für nachhaltiges Wachstum im Energiesektor und zunehmend darüber hinaus. Gleichzeitig präsentiert SBO einen neuen Markenauftritt, der die strategische Neuausrichtung auch visuell unterstreicht. Die Marke SBO steht als Synonym für Innovation, Präzision und Nachhaltigkeit.

„Unsere Präzision und technologische Exzellenz sind die Grundlage für unser Geschäft – und sie sind der Schlüssel für unsere Zukunft. Mit unserer Strategie bauen wir auf unsere Kernkompetenzen, um mit unseren Technologien attraktive Wachstumsindustrien außerhalb des traditionellen Energiesektors zu erschließen. Dabei setzen wir verstärkt auf hochpräzise Lösungen für die Energiewende und andere industrielle Anwendungen“, erklärt CEO Klaus Mader. „Unsere neue Markenidentität bringt unseren Anspruch klar zum Ausdruck: Wir treiben Präzision voran, die Industrien verändert.“

Strategische Neuausrichtung: Präzision als Wachstumstreiber in neuen Industrien

SBO hat sich in den vergangenen Jahrzehnten eine marktführende Position in der Öl- und Gasindustrie aufgebaut. Die weiterentwickelte Strategie zielt darauf ab, dieses technologische Know-how für eine breitere industrielle Basis nutzbar zu machen. Die Kernkompetenzen von SBO in Präzisionstechnologie, Hochleistungsmaterialien und innovativen Fertigungsverfahren werden auf neue Industrien übertragen. Das Ziel ist, Wachstum und Wertschöpfung über verschiedene Industrien hinweg sicherzustellen. Die beiden Geschäftsbereiche von SBO firmieren daher künftig unter den Namen Precision Technology (bislang: Advanced Manufacturing and Services, AMS) und Energy Equipment (bislang: Oilfield Equipment, OE).

„Der technologische Fortschritt eröffnet uns neue Möglichkeiten. Unsere Präzisionstechnologien werden dabei weiterhin eine entscheidende Rolle spielen - in der Energiewende und in vielen anderen Industrien“, sagt Klaus Mader.

Diversifizierung als Wachstumssäule

Diese Diversifizierung ist eine zentrale Säule des strategischen Ansatzes. SBO setzt ihr Know-how über die Öl- und Gasindustrie hinaus ein und expandiert in attraktive Industrien. Ein wichtiger neuer Schwerpunkt dabei ist Flow Control. Dieser Bereich umfasst Technologien, Komponenten und Systeme zur Steuerung von Flüssigkeitsströmen in verschiedenen Industrien. Flow-Control-Equipment erfordert Hochleistungsmaterialien und höchste Präzision bei der Fertigung, für die SBO seit Jahrzehnten bekannt ist. Durch die Erweiterung des SBO-Portfolios im Bereich Flow Control, das bisher auf die Öl- und Gasindustrie konzentriert war, wird SBO in attraktive Nischen in der Flow-Control-Industrie vorstoßen, die weniger zyklisch sind als der Öl- und Gassektor und somit langfristige Stabilität und Wachstum bieten.

Neben Flow Control konzentriert sich SBO weiterhin auf Innovationen in der Next-Generation-Geothermie sowie auf den zukunftsweisenden 3D-Metalldruck – zwei Bereiche, in denen SBO mit Hochpräzisionstechnologien neue Maßstäbe setzen wird. „Durch die Diversifizierung unseres Portfolios stärken wir die Resilienz von SBO und positionieren uns, um Wachstum in attraktiven Industrien zu generieren“, so Mader.



Weitere strategische Pfeiler: Marktexpansion, Technologieführerschaft und operative Exzellenz

Neben der Diversifizierung setzt SBO auf drei weitere Wachstums- und Werttreiber: Marktexpansion, Technologieführerschaft und operative Exzellenz. Durch die fortgesetzte Expansion in Regionen mit hohem Wachstumspotenzial – wie der Nahe Osten, Lateinamerika und Asien – stärkt SBO seine globale Präsenz und erschließt neue Marktchancen. Gleichzeitig baut das Unternehmen seine Technologieführerschaft durch hochspezialisierte Materialien und innovative Fertigungsprozesse aus – insbesondere für herausfordernde Anwendungen in der Öl- und Gasindustrie, im Bereich der Energiewende (etwa bei Geothermie und Carbon Capture & Storage) und in anderen Branchen wie der Luft- und Raumfahrt sowie der Halbleiterindustrie. Operative Exzellenz bleibt eine Priorität: Durch optimierte Produktionskapazitäten, eine resiliente Lieferkette und nachhaltige, energieeffiziente Prozesse stellt SBO langfristige Wertgenerierung und Wettbewerbsfähigkeit sicher.

Klare Wachstumsziele für die kommenden Jahre

Die Diversifizierungsstrategie stärkt die Resilienz von SBO und stellt sicher, dass das Unternehmen für nachhaltiges Wachstum in mehreren wertschöpfungsstarken Industrien optimal positioniert ist. SBO hat ambitionierte Ziele definiert:Der Umsatz soll bis 2030 auf MEUR 900 steigen, wovon MEUR 200 aus neuen Geschäftsbereichen kommen werden. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, eineEBITDA-Marge von über 20% über den Marktzyklus hinweg zu erzielen.Im Bereich der Nachhaltigkeit plant SBOeine Reduktion der Scope 1 und 2-Emissionen um 30% sowie der Scope 3-Emissionen um 10% bis 2030.Diese Zielsetzungen werden durch gezielte Investitionen, organisches Wachstum und strategische Akquisitionen unterstützt.

Neuer Markenauftritt

Hand in Hand mit der strategischen Neuausrichtung präsentiert SBO einen neuen Markenauftritt, der die Entwicklung des Unternehmens widerspiegelt. Der neue Markenname „SBO“ steht für die etablierte Position als Hochpräzisions-Technologieanbieter mit einem breiteren Industrie-Fokus. Die neue SBO-Markenidentität vereint den Auftritt des Unternehmens unter einem klaren, zukunftsorientierten Design, das die Transformation unterstreicht. Die neue Website von SBO ist seit heute unter www.sbo.at online. CEO Klaus Mader sagt: „SBO steht für Präzision, Innovation und Nachhaltigkeit. Bereits heute sind wir in mehreren Industrien außerhalb des Öl- und Gassektors aktiv. Mit der neuen Markenidentität machen wir das klar sichtbar und setzen ein deutliches Signal für Wachstum und Diversifikation.“



Der Vorstand wird der Hauptversammlung im April 2025 vorschlagen, den rechtlichen Firmennamen in SBO AG zu ändern. Mit diesem Schritt soll die Markenidentität mit dem Firmennamen vereinheitlicht und der strategische Kurs in Richtung Diversifizierung und zukunftsorientierte Wachstumschancen bekräftigt werden.

Über SBO

SBO ist führender Hersteller von hochlegierten, amagnetischen Stählen sowie hochpräzisen Komponenten und High-Tech-Equipment für den Energiesektor und andere Industrien. Der globale Präzisions-Technologiekonzern mit Hauptsitz in Ternitz, Österreich, ist weltweit an mehr als 20 Standorten mit rund 1.600 Mitarbeitern tätig. Die Gruppe liefert führende Technologien, die auf einem hochinnovativen Produktportfolio und starken Patenten basieren. Im Bereich Precision Technology ist SBO auf hochpräzise Metallkomponenten spezialisiert, die von komplexen Stahlteilen bis hin zu additiven Fertigungslösungen für Industrien reichen, die maximale Präzision und Leistung erfordern. In der Energy Equipment-Division bietet SBO High-Tech-Equipment für das Richtbohren und die Bohrlochkomplettierung inklusive hochpräziser Flow-Control-Produkte an. Diese Lösungen sind für extreme Bedingungen ausgelegt und werden in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hohem Druck eingesetzt. Damit bedient SBO wichtige Industrien, darunter Öl und Gas, Energie und andere Sektoren. SBO notiert im Leitindex ATX der Wiener Börse (ISIN AT0000946652). Weitere Informationen: www.sbo.at

Kontakt:

Monika Bell, Head of Investor Relations

Tel: +43 2630 315-253

E-Mail: investor.relations@sbo.atmedia.relations@sbo.at

