GNW-News: Fair Value REIT-AG mit Anstieg bei Mieteinnahmen und operativem Ergebnis im Geschäftsjahr 2024 leicht oberhalb der Prognose

Geschäftsjahr 2024 leicht oberhalb der Prognose * Mieteinnahmen steigen um 0,2 Mio. Euro auf 19,7 Mio. Euro * Bereinigtes operatives Ergebnis (FFO I) erhöht sich um 0,5 Mio. Euro auf 12,6 Mio. Euro * Prognose für 2025: Mieteinnahmen von 18,0 Mio. bis zu 19, Mio. Euro sowie FFO I zwischen 10,5 Mio. und 11,5 Mio. Euro Langen, den 20. März 2025.? Die Fair Value REIT-AG (ISIN: DE000A0MW975) hat im Geschäftsjahr 2024 ihre Jahresprognosen zu den Mieteinnahmen sowie die Ergebniskennzahl Funds from Operations I (FFO I) trotz unsicherer wirtschaftlicher Rahmenbedingungen übertroffen. Für 2025 erwartet der Vorstand im Vergleich zu 2024 leicht niedrigere Mieteinnahmen und FFO I. Stabiles Konzernergebnis, vorübergehender Leerstandsanstieg Im vergangenen Jahr erreichte das um Bewertungs- und Sondereffekte bereinigte Konzernergebnis FFO I 12,6 Mio. Euro (Vorjahr: 12,1 Mio. Euro). Damit lagen die FFO I leicht über der im April 2024 veröffentlichen Prognose von 11,5 Mio. bis 12,5 Mio. Euro. Die Mieteinnahmen von 19,7 Mio. Euro übertrafen den Vorjahreswert von 19,5 Mio. Euro ebenfalls leicht. Die gestiegenen Mieteinnahmen gehen primär auf Mieterhöhungen aus indexierten Mietverträgen zurück. Vor einem Jahr hatte der Vorstand für 2024 mit Mieteinnahmen von 18,5 Mio. bis 19,5 Mio. Euro gerechnet. Die EPRA-Leerstandsquote stieg zu Ende 2024 auf 14,6 % (2023: 8,3 %). Der Leerstandsanstieg ist im Wesentlichen auf den insolvenzbedingten Auszug des ehemaligen Mieters MeinReal in Querfurt zurückzuführen. Zwischenzeitlich wurde bereits ein neues Nutzungskonzept für den Einzelhandelsstandort entwickelt. Nach einer bereits fortgeschrittenen Marktansprache erwartet der Vorstand den Abschluss von Mietverträgen im ersten Halbjahr. Die durchschnittliche Restmietdauer (WALT) des Portfolios stieg auf 6,6 Jahre (2023: 5,4 Jahre), insbesondere durch den Verkauf der Liegenschaft in Osnabrück und den Ankauf des Objektes in Wismar. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg 2024 nach einem Minus von 11,7 Mio. Euro im Jahr 2023 auf ein Plus von 2,8 Mio. Euro. Diese Entwicklung geht vor allem auf deutlich geringere marktbedingte Abwertungen des Immobilienportfolios zurück. Das bereinigte Konzernergebnis nach Steuern und Minderheiten stieg von 7,1 Mio. auf 8,0 Mio. Euro. Das entspricht einem Konzernergebnis von 0,57 Euro je Aktie (2023: 0,50 Euro). Deutlich geringerer Bewertungsverlust und weiterhin stabile, hohe Eigenkapitalquoten Der Marktwert des Fair Value REIT-AG Portfolios aus 20 direkt und indirekt gehaltenen Immobilien lag Ende 2023 bei 258,3 Mio. Euro und damit geringfügig unter dem Vorjahreswert (263,9 Mio. Euro). Insbesondere ein Rückgang der Verkehrswerte der Objekte in Querfurt, Neumünster und Zittau trugen dazu bei. Insgesamt fiel der Bewertungsverlust des Portfolios weniger als halb so hoch aus wie im Vorjahr (10,5 Mio. Euro ggü. 24,9 Mio. Euro im Vorjahr). Zudem veränderte sich die Portfoliobasis durch den Verkauf des Objektes in Osnabrück und den Ankauf eines Einzelhandelsobjekts in Wismar. Der Nettovermögenswert (NAV) des Portfolios reduzierte sich im Berichtszeitraum von 10,23 Euro auf 9,97 Euro je Aktie. Insgesamt verringerte sich das Konzerneigenkapital von 144,3 Mio. auf 140,7 Mio. Euro. Die bilanzielle Eigenkapitalquote blieb mit 49,8 % gegenüber 2023 mit 49,7 % nahezu unverändert. Die REIT-Eigenkapitalquote belief sich Ende 2024 unverändert auf 82,0 % des unbeweglichen Vermögens (Vorjahreswert: 82,0 %) und lag damit weiterhin deutlich über der gesetzlichen Vorgabe von mindestens 45 %. Prognose für das Geschäftsjahr 2025 Im laufenden Geschäftsjahr erwartet der Vorstand vor dem Hintergrund des vorübergehenden Leerstands in Querfurt leicht niedrigere Ergebniskennzahlen, gegenläufig wirkt der Ankauf des Objektes in Wismar. Die Mieteinnahmen werden zwischen 18,0 Mio. und 19,0 Mio. Euro erwartet. Die operativen Überschüsse (FFO I nach Steuern, vor Minderheiten) sollen zwischen 10,5 und 11,5 Mio. Euro liegen. ***** Ende der Pressemittelung Ausgewählte Konzern-Kennzahlen der (http://fvre)Fair Value REIT-AG (https://www.fvreit.de/) Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2024- 01.01.2023- (in EUR Mio.) 31.12.2024 31.12.2023 Mieterträge 19,7 19,5 Ergebnis aus der Vermietung 15,2 14,6 EBIT 2,8 -11,7 Finanzergebnis -2,6 4,2 Periodenergebnis nach Steuern 0,3 -7,5 FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten) 12,6 12,1 Konzernbilanz (in EUR Mio.) 31.12.2024 31.12.2023 Bilanzsumme 282,7 290,2 Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 258,3 263,9 Zahlungsmittel 20,5 22,8 | |Eigenkapital (ohne Anteile nicht beherrschender |Anteilseigner) 140,7 144,3 | |REIT-Eigenkapitalquote 82,0 82,0 | |NAV je Aktie (EUR) 9,97 10,23 | |Netto-Finanzverbindlichkeiten 46,5 47,1 | |Netto-Verschuldungsgrad (Net-LTV) in % 17,7 17,6 | | Portfoliokennzahlen 31.12.2024 31.12.2023| | Immobilien (Anzahl) 20 20 Marktwert (in EUR Mio.) 258,3 263,9 Annualisierte Vertragsmieten (in EUR Mio.) 18,8 19,8 Mietrendite (in %) 7,3 7,5 EPRA -Leerstandsquote (in %) 14,6 8,3 WALT (in Jahren) 6,6 5,4 ***** Über die Fair Value REIT-AG (https://www.fvreit.de/) Die Fair Value REIT-AG ist ein Real Estate Investment Trust mit Fokus auf den Besitz und das Management von Gewerbeimmobilien in deutschen Regionalzentren. Schwerpunkt der Investitionstätigkeit sind vor allem Büro-, Logistik- und Einzelhandelsimmobilien. Die breite Streuung der Standorte und Objekte sowie die gute Bonität der Mieter bilden ein stabiles Fundament für die Wertentwicklung des Bestandsportfolios. Fair Value investiert sowohl direkt in Immobilien als auch indirekt über den Erwerb von Beteiligungen an Immobilienpersonengesellschaften. Eine Besonderheit des Geschäftsmodells besteht darin, dass die Investitionen sowohl auf dem Weg der Sacheinlage - also durch Tausch gegen Aktien der Fair Value - erfolgen können, als auch gegen Kaufpreiszahlung in Geld. Durch Outsourcing von Property-Management und Rechnungswesen baut Fair Value auf einer schlanken, kosteneffizienten Struktur auf und konzentriert sich auf ihre Kernkompetenzen - das strategische Asset Management. Seine Immobilien hält der Fair Value-Konzern in der Fair Value REIT-AG und in deren Tochterunternehmen. Als REIT ist Fair Value von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit, mindestens 90% des Jahresüberschusses nach HGB werden als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet. Fair Value verfügt zum 31. Dezember 2024 über einen Immobilienbestand von 20 Objekten mit einer Vermietungsfläche von rund 191.200 Quadratmetern. Der Marktwert belief sich Ende 2024 auf 258,3 Mio. Euro. Der Geschäftssitz des Unternehmens befindet sich in Langen bei Frankfurt. Die Aktien der Fair Value REIT-AG (ISIN: DE000A0MW975) sind im General Standard an der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.