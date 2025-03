dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 21.03. - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Konsumzurückhaltung verhagelt Aussichten von Douglas - Kursrutsch

DÜSSELDORF - Die zunehmende Konsumzurückhaltung in einem unsicheren Wirtschaftsumfeld stimmt die Parfümeriekette Douglas noch pessimistischer für das laufende Geschäftsjahr. Nur wenige Wochen, nachdem das Unternehmen wegen eines schwachen Weihnachtsgeschäfts bereits die Aussichten für das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) gedämpft hatte, rudert das Management bei seinen Umsatz- und Gewinnzielen nun komplett zurück. Die Verbraucherstimmung habe sich seit Mitte Februar noch weiter verschlechtert, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Der Aktienkurs sackte am Freitagmorgen ab.

ROUNDUP: Nike mit weiteren Einbußen - Aktie schwach

BEAVERTON - Der Sportartikel-Riese Nike hat auch unter seinem neuen Chef mit Rückgängen zu kämpfen. Während das Unternehmen seit einiger Zeit versucht, alte Lagerbestände abzubauen, bekommt es die nun die Auswirkungen eines sich ausweitenden Handelskonflikts zu spüren. Nachdem der Adidas-Konkurrent im vergangenen Jahr ein Umbauprogramm angestoßen hatte, stellte er bei der Vorlage der Quartalszahlen am Donnerstag weitere Umsatz- und Ergebnisrückgänge für das laufende Quartal in Aussicht.

ROUNDUP: Amadeus Fire erwartet Gewinneinbruch - Aktie sackt ab

FRANKFURT - Eine schwierige Lage der deutschen Wirtschaft trübt die Aussichten für den Personaldienstleister Amadeus Fire . Wegen einer schwachen Nachfrage nach neuen Arbeitskräften rechnet der Vorstand für 2025 mit einem weiteren schwierigen Geschäftsjahr - und stellt sich auf deutliche Rückgänge bei Umsatz und operativem Gewinn ein. An der Börse kamen die Neuigkeiten am Freitagmorgen schlecht an.

ROUNDUP 2: Salzgitter verdoppelt Sparprogramm - Sorge um HKM-Beteiligung

SALZGITTER - Der Stahlhersteller Salzgitter verschärft angesichts roter Zahlen seinen Sparkurs. Statt der bisher angepeilten 250 Millionen Euro pro Jahr sollen bis 2028 nun jährlich 500 Millionen Euro eingespart werden, sagte Vorstandschef Gunnar Groebler der Deutschen Presse-Agentur. Personalabbau stehe dabei nicht im Vordergrund.

ROUNDUP 2: Schmierstoffhersteller Fuchs rechnet 2025 mit Zuwächsen - Kursrutsch

MANNHEIM - Der Schmierstoffhersteller Fuchs will im laufenden Jahr Umsatz und Ergebnis steigern. Der Erlös soll 2025 auf 3,7 Milliarden Euro wachsen, wie das Unternehmen am Freitag in Mannheim mitteilte. 2024 stagnierte der Umsatz der Gruppe im Jahresvergleich mit rund 3,5 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) taxiert Fuchs für 2025 auf rund 460 Millionen Euro und damit knapp sechs Prozent über dem Vorjahrwert. Hier hatten Analysten etwas mehr auf ihren Zetteln. Bei beiden Kennziffern peilt das Unternehmen neue Bestmarken an.

Stromausfall in Heathrow trifft Tausende Flugpassagiere in Deutschland

LONDON/BERLIN - Der Stromausfall am Londoner Flughafen Heathrow hat spürbare Folgen für den Luftverkehr von und nach Deutschland. Knapp 100 Flüge fänden täglich zwischen einem deutschen Flughafen und London-Heathrow statt, erklärte der Flughafenverband ADV in Berlin. Zwar könne ein Teil nach London-Gatwick und London-Stansted umgeleitet werden. Dennoch rechne man mit mehr als 50 Flügen und rund 9.000 betroffenen Passagieren, die wegen des Stromausfalls in Heathrow nicht fliegen könnten, sagte ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel. Der Verband empfahl allen Fluggästen, sich frühzeitig bei ihrer Airline über den Flugstatus zu informieren.

Unsichere US-Wirtschaftslage: Fedex senkt Geschäftsausblick

MEMPHIS - Eine schwache Nachfrage stimmt den US-Logistikkonzern Fedex vorsichtiger für das bis Ende Mai laufende Geschäftsjahr 2024/25. Konzernchef Raj Subramaniam rechnet laut einer Mitteilung vom Donnerstagabend nun mit einem stabilen bis leicht rückläufigen Umsatz, nachdem er bisher von einer in etwa stabilen Entwicklung ausgegangen war. Der revidierte Ausblick spiegele die anhaltende Schwäche und Unsicherheit in der US-Industrie wider, so der Manager. Darunter leide die Nachfrage nach Versandtdiestleistungen unter Geschäftskunden.

Bericht: Apple baut KI-Management nach Siri-Verzögerung um

CUPERTINO - Apple reagiert auf die Verzögerungen bei der verbesserten Version seiner Assistenzsoftware Siri mit Künstlicher Intelligenz laut einem Medienbericht mit einem Management-Umbau. Dem KI-Verantwortlichen John Giannandrea sei die Aufsicht über Siri entzogen worden, schrieb der Finanzdienst Bloomberg.

Nun doch: Finanzinvestor General Atlantic kann bei ProSiebenSat.1 einsteigen

UNTERFÖHRING - Der US-Finanzinvestor General Atlantic hat künftig nun doch als neuer Aktionär bei ProSiebenSat.1 ein Wort mitzureden. Der Aufsichtsrat habe einem entsprechenden Deal nach Anpassungen zugestimmt, teilte der Medienkonzern am Donnerstagabend in Unterföhring bei München mit. Damit werde auch der Weg für den geplanten Verkauf des Vergleichsportals Verivox geebnet. Die ProSiebenSat.1-Aktie legte auf der Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 3,2 Prozent zu.

Micron Technology überraschend optimistisch fürs dritte Geschäftsquartal

BOISE - Der Hersteller von DRAM- und Nand-Speicherchips Micron Technology blickt wegen der KI-getriebenen Nachfrage von Rechenzentren-Betreibern optimistischer auf das laufende dritte Geschäftsquartal als erwartet. Und auch auf die Nachfrage von Herstellern von Konsumentenelektronik schaut das Unternehmen zuversichtlich. Der Umsatz dürfte daher im dritten Geschäftsquartal 8,80 Milliarden US-Dollar plus/minus 200 Millionen Dollar erreichen, erklärte das Unternehmen am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie soll 1,57 Dollar erreichen - plus oder minus 10 Cent. Der Micron-Aktienkurs legte im nachbörslichen US-Handel um knapp fünf Prozent zu.

Weitere Meldungen -ROUNDUP: Tiefebene des Berliner Hauptbahnhofs für Bauarbeiten dicht -Novartis erhält FDA-Zulassung für Fabhalta zur Behandlung von C3G-Patienten -Ex-Chefredakteur Biesinger übernimmt neuen Posten beim RBB -Vor Testflug von Isar Aerospace: 'Die Rakete darf explodieren' -ROUNDUP: Kommt der Mega-Streik bei der BVG? -ROUNDUP: Pistorius tritt Bedenken gegen US-Tarnkappenjets F-35 entgegen -Autoreparatur-Studie: Neue Ersatzteile schlecht fürs Klima -ROUNDUP/Drei Jahre Tesla in Grünheide: Zwischen Zuversicht und Protest

