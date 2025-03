Sensirion Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Medienmitteilung: Sensirion im Weltall: Unterstützung des WOBBLE2-Projekts von BEARS e.V. mit dem SLF3S-4000B-Sensor



21.03.2025 / 07:30 CET/CEST





Medienmitteilung

18.03.2025, Sensirion AG, 8712 Stäfa, Schweiz

Sensirion im Weltall: Unterstützung des WOBBLE2-Projekts von BEARS e.V. mit dem SLF3S-4000B-Sensor

Sensirion, Experte für Umwelt- und Durchflusssensorlösungen, unterstützt das WOBBLE2-Projekt des Berlin Experimental Astronautics Research Student e.V. (BEARS e.V.) mit dem hochpräzisen SLF3S-4000B-Sensor. Das engagierte Team von Studierenden der Technischen Universität Berlin hat sich für die Teilnahme am 15. Zyklus des REXUS/BEXUS-Programm qualifiziert, der es ihnen ermöglicht, ihre Experimente auf Höhenforschungsraketen zu testen.

Innovative Technologie für die Raumfahrt

Das WOBBLE2-Projekt (Weightless Observation of Behaviour with Berlin Liquid Guidance Experiment 2) zielt darauf ab, innovative Tanks für Satelliten zu erproben. Im Zentrum des Experiments stehen Propellant Management Devices (PMD), die sicherstellen, dass Treibstoff in der Schwerelosigkeit zum Auslass transportiert wird. Mithilfe von additiven Fertigungstechniken (Metal 3D-Druck) entwickelt das Team neue PMD-Designs, die die Möglichkeiten dieser modernen Technologie optimal nutzen.

Präzise Messungen mit dem SLF3S-4000B-Sensor

Sensirion unterstützt das WOBBLE2-Projekt mit den SLF3S-4000B-Sensoren, der in den Experimenten eingesetzt wird, um präzise Messungen des Flüssigkeitsverhaltens zu ermöglichen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Experimente des Teams auf höchstem technologischem Niveau durchgeführt werden. Zudem wird damit zur Weiterentwicklung der Raumfahrttechnologie beigetragen.

Erfolgreiche Trainingswoche in Schweden

Sechs Studierende des Teams reisten im Februar 2024 zur ESA-Raketenbasis in Esrange, Nordschweden, um den ersten Schritt auf dem Weg zum Raketenstart im März 2025 zu absolvieren. Bei Temperaturen von -30°C erhielten sie wertvolles Feedback von einem Expertengremium und nahmen an einem spannenden Programm aus Vorlesungen und Führungen teil. Über das Jahr nun haben sie weitere Meilensteine absolviert, um nun seit Montag, den 03.03.2025, in Schweden den Start vorzubereiten.

Über BEARS e.V.

Der Berlin Experimental Astronautics Research Student e.V. (BEARS e.V.) wurde am 31. Mai 2022 gegründet, um Studierenden die Möglichkeit zu bieten, ihre theoretischen Kenntnisse in praktischen Weltraumprojekten anzuwenden. Weitere Informationen finden Sie auf bears-space.de.

WOBBLE2 ist ein Projekt, das im Rahmen von BEARS e.V. entstanden ist. Das Team besteht aus motivierten Studierenden mit unterschiedlichen Fähigkeiten, von Elektrotechnik bis zur Strömungssimulation und wird von Mitarbeitern des Fachgebietes für Raumfahrttechnik der TU-Berlin tatkräftig unterstützt.

Über den REXUS/BEXUS-Programm

Das REXUS/BEXUS-Programm wird im Rahmen eines bilateralen Abkommens zwischen dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und der Schwedischen Nationalen Raumfahrtagentur (SNSA) durchgeführt.

Links:

SLF3S-4000B-Liquid flow sensing on a new level: flow rates up to 600 ml/min

WOBBLE2

Sensirion – Experten für Umwelt- und Durchflusssensorlösungen

Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die für mehr Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort sorgen. 1998 gegründet, beschäftigt das Unternehmen heute am Hauptsitz in Stäfa (Schweiz) sowie in zahlreichen internationalen Niederlassungen rund 1'200 Mitarbeitende. Mit seinen Sensoren lassen sich unterschiedlichste Umweltparameter sowie Durchflüsse präzise und zuverlässig messen. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse von Kunden und Partnern aus der Automobilbranche, Industrie, Medizin, HLK und Unterhaltungselektronik sowie hochwertige Produkte für die kosteneffiziente Massenproduktion. Mehr Informationen und aktuelle Kennzahlen finden Sie auf www.sensirion.com.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

Bears2Space Gruppenbild

Datei:

SLF3S-4000B Produktbild

Ende der Medienmitteilungen



2103884 21.03.2025 CET/CEST