GNW-News: Temenos ist bei den FStech Awards als Technologieanbieter des Jahres ausgezeichnet worden

^GRAND-LANCY, Schweiz, March 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN) hat

heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen bei den FStech Awards 2025 (https://www.fstech.co.uk/awards/winners25.php) als Technologieanbieter des Jahres ausgezeichnet wurde. Damit wird seine führende Rolle bei der Modernisierung von Finanzinstituten mit GenAI-, Cloud- und SaaS-basierten Banklösungen gewürdigt. Mit den FStech Awards werden seit 25 Jahren Unternehmen ausgezeichnet, die sich durch herausragende Leistungen und Innovationen im Finanzdienstleistungssektor im Vereinigten Königreich und in der EMEA-Region hervorgetan haben. In der Kategorie ?Technologieanbieter des Jahres" bewertete die Jury die Anbieter nach herausragenden Leistungen, Produktinnovationen und Kundenerfolgen. Mark Yamin-Ali, Managing Director Europe bei Temenos, äußerte sich dazu wie folgt: ?Dieser FStech Award unterstreicht die führende Rolle von Temenos bei der Modernisierung des Kernbankengeschäfts und unseren Ruf als vertrauenswürdiger Partner in der Branche. Mit bewährter Expertise und zuverlässigen Innovationen, einschließlich bahnbrechender Technologien wie Generative KI, ermöglicht Temenos Banken, sich mit Zuversicht weiterzuentwickeln, Wachstum zu fördern und die Kundenerfahrung zu verbessern. Sairam Rangachari, Chief Product Officer bei Temenos, dazu: ?Wir freuen uns sehr über diese prestigeträchtige Auszeichnung, die den hohen Funktionsumfang der geschäftskritischen Technologie von Temenos würdigt. Wir freuen uns, dass wir mit den in die Temenos-Plattform integrierten Funktionen für Responsible AI und unserem unermüdlichen Fokus auf Innovation sowie unseren führenden SaaS-Lösungen eine Vorreiterrolle in der Bankenbranche einnehmen." Banken jeder Größe nutzen die anpassungsfähige Technologie von Temenos - vor Ort, in der Cloud oder als SaaS-Lösung - um Dienstleistungen der nächsten Generation und KI-gestützte Erfahrungen anzubieten. Kunden profitieren von der Leistungsfähigkeit der umfassenden Funktionalität, dem Komfort der Best-of- Suite-Software und der Synergie der modularen Lösungen. Zu den jüngsten Neukunden zählt die britische Aldermore Bank (https://www.temenos.com/news/2025/02/04/uks-aldermore-bank-selects-temenos-to- launch-new-small-business-savings-notice-accounts/), die sich für Temenos SaaS entschieden hat, um ihr Spargeschäft zu modernisieren, angefangen mit der raschen Einführung neuer Sparkonten für Kleinunternehmen. Darüber hinaus hat sich die rumänische CEC Bank (https://www.temenos.com/news/2025/01/15/romanias- cec-bank-selects-temenos-to-power-retail-and-corporate-banking/) für Temenos entschieden, um ihre Kernbankensysteme für Privat- und Firmenkunden zu modernisieren. Über Temenos Temenos (SIX: TEMN) ist die weltweit führende Plattform für Banking, die Kunden in 150 Ländern bei der Entwicklung neuer Bankdienstleistungen und modernster Kundenerlebnisse unterstützt. Die leistungsstärksten Banken, die Temenos- Software verwenden, erzielen ein Kosten-Ertrags-Verhältnis, das fast die Hälfte des Branchendurchschnitts beträgt, und eine Eigenkapitalrendite, die doppelt so hoch ist wie der Branchendurchschnitt. Ihre IT-Ausgaben für Wachstum und Innovation sind doppelt so hoch wie der Durchschnitt der Branche. Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com (http://www.temenos.com/). Medienkontakte Scott Rowe & Michael Anderson Gabriel Goonetillake Temenos Global Public Relations Temenos Team bei Edelman Smithfield Tel.: +44 20 7423 3857 Tel.: +44 7813 407710 E-Mail: press@temenos.com Temenos@EdelmanSmithfield.com

(mailto:press@temenos.com) (mailto:Temenos@EdelmanSmithfield.com)°