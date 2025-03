DAX® - Momentum lässt nach

Die Schwäche des Vortages setzte der DAX® zum Wochenabschluss fort. Damit rutschten die deutschen Standardwerte wieder unter die Marke von 23.000 Punkten, während sich das Ausstiegssignal auf der Indikatorenseite durch den MACD verfestigt. Auf Wochenbasis steht ebenfalls eine Verlustkerze zu Buche. Nachdem es in der vergangenen Woche nochmals zu einem neuen Allzeithoch (23.476 Punkte) kam, musste das Aktienbarometer spürbar Federn lassen. Per Saldo ergibt sich für die letzten fünf Handelstage zudem eine Kerze mit markantem Docht. Interessanterweise tritt dieses Candlestickmuster exakt im Dunstkreis der Trendlinie (akt. bei 23.545 Punkten) auf, welche verschiedene Hochpunkte seit dem Jahr 2020 verbindet. Während die beiden Rekordhochs sowie die diskutierte Trendlinie die entscheidenden Barrieren auf der Oberseite bilden, fallen gen Süden weiterhin die letzten Wochentiefs bei 22.300/22.200 Punkten ins Auge. Auf Tagesbasis besteht hier zudem weiterhin eine Aufwärtskurslücke – konkret in Form des Gaps von Mitte Februar (22.226 zu 22.194 Punkten). Diese Bastion bietet sich auch unter strategischen Gesichtspunkten zur Absicherung der bisher aufgelaufenen Kursgewinne an

DAX® (Weekly)

Quelle: LSEG² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.