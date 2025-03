EQS-Adhoc: Newron schlägt renommierten Biopharma-Firmengründer und -Unternehmer Dr. Chris Martin zur Wahl als unabhängiger Präsident des Verwaltungsrats vor

EQS-Ad-hoc: Newron Pharmaceuticals S.p.A. / Schlagwort(e): Personalie

Newron schlägt renommierten Biopharma-Firmengründer und -Unternehmer Dr. Chris Martin zur Wahl als unabhängiger Präsident des Verwaltungsrats vor



24.03.2025 / 17:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Newron schlägt renommierten Biopharma-Firmengründer und -Unternehmer Dr. Chris Martin zur Wahl als unabhängiger Präsident des Verwaltungsrats vor

Mailand, Italien und Morristown (NJ), USA – 24. März 2025, 17:45 Uhr MEZ – Newron Pharmaceuticals S.p.A. („Newron“, ISIN: IT0004147952, SIX: NWRN, XETRA: NP5) gibt heute bekannt, dass sein Verwaltungsrat Dr. Chris Martin als potenzielles unabhängiges, nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied und Präsident des Verwaltungsrats auserkoren hat und ihn auf der bevorstehenden Generalversammlung von Newron am 23. April 2025 in Bresso (Mailand), Italien, zur Wahl vorschlagen wird. Chris Martin ist ein erfahrenes Verwaltungsratsmitglied von börsennotierten und privaten Unternehmen mit fundierten Kenntnissen in der kommerziellen Arzneimittelentwicklung sowie einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Gründung und Führung erfolgreicher Biopharma-Unternehmen. Er soll die Nachfolge von Ulrich Köstlin antreten, der seit 2013 als Verwaltungsratspräsident tätig ist. Köstlin wird sein Amt im Verwaltungsrat nach Abschluss der diesjährigen Generalversammlung niederlegen.

Chris Martin soll das dritte unabhängige, nicht-exekutive Verwaltungsratsmitglied werden, das innerhalb der letzten 24 Monate in den Verwaltungsrat von Newron berufen wurde, damit stellte diese Gruppe die Mehrheit der fünf nicht-exekutiven Verwaltungsratsmitglieder.

- Ende der Insiderinformation -

Newron

Stefan Weber – CEO, +39 02 6103 46 26, pr@newron.com

Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über die Ordentliche und Ausserordentliche Generalversammlung 2025

Newrons nächste ordentliche und ausserordentliche Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre findet am 23. April 2025 statt. Die vollständige Tagesordnung wird Anfang April 2025 zur Einsichtnahme veröffentlicht und zusammen mit allen erforderlichen Informationen zur Anmeldung und Teilnahme an dieser Versammlung sowie allen Dokumenten im Zusammenhang mit der Tagesordnung gemäss den geltenden Gesetzen und Vorschriften auf der Website des Unternehmens zur Verfügung gestellt.

Über Newron Pharmaceuticals

Newron (SIX: NWRN, XETRA: NP5) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Patienten mit Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems konzentriert.

Der führende Wirkstoffkandidat des Unternehmens mit Sitz in Bresso, nahe Mailand, Italien, ist Evenamide – ein First-in-Class Glutamat-Modulator. Er hat das Potenzial, die erste Zusatztherapie für behandlungsresistente Schizophrenie (TRS) sowie für Schizophrenie-Patienten zu sein, die ungenügend auf derzeitige Therapien ansprechen. Evenamide befindet sich derzeit in der klinischen Phase-III-Entwicklung. Die bisherigen klinischen Studienergebnisse zeigen signifikante und über die Zeit zunehmende Verbesserungen bei zentralen Wirksamkeitsparametern in der TRS-Patientengruppe sowie ein günstiges Sicherheitsprofil, das bei verfügbaren Antipsychotika ungewöhnlich ist.

Newron hat für die Entwicklung und Vermarktung von Evenamide Lizenzvereinbarungen mit EA Pharma (einer Tochtergesellschaft von Eisai) für Japan und andere asiatische Regionen sowie mit Myung In Pharm für Südkorea geschlossen.

Newron verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Entwicklung und Markteinführung von ZNS-Therapien. Das Parkinson-Medikament des Unternehmens, Xadago® (Safinamide), ist in mehr als 20 Märkten zugelassen, darunter die USA, das Vereinigte Königreich, die EU, die Schweiz und Japan, und wird in Partnerschaften mit Zambon und Meiji Seika vermarktet.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.newron.com.

24.03.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2105308 24.03.2025 CET/CEST