EQS-News: Autohero feiert Meilenstein: Mehr als eine Viertelmillion verkaufte Fahrzeuge

Autohero feiert Meilenstein: Mehr als eine Viertelmillion verkaufte Fahrzeuge



24.03.2025 / 11:00 CET/CEST

Autohero feiert die Auslieferung von 250.000 Gebrauchtwagen an zufriedene Kundinnen und Kunden

Mehr als 25.000 Trustpilot-Bewertungen mit der Bewertung “Hervorragend”

Maßgeschneiderte Finanzierungsangebote für rund 80.000 Kundinnen und Kunden

Berlin, 24. März 2025 –AUTO1 Group SE, Europas führende Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen, hat mit ihrer Retail-Marke Autohero das 250.000ste Fahrzeug an einen Kunden übergeben. Dieser Meilenstein unterstreicht den erfolgreichen Wachstumskurs, auf dem sich Autohero seit Anfang 2020 befindet. Im Jahr 2024 hat Autohero 74.438 Fahrzeuge verkauft, das ist ein Anstieg von 18% im Jahresvergleich.

Maßgeschneiderte Kundenfinanzierungen

Die Finanzierung von Fahrzeugen ist ein Kernbestandteil des Angebots und bietet einen attraktiven Mehrwert für Autohero-Kunden. In Deutschland und Österreich bietet Autohero eine interne Finanzierungslösung an, in allen anderen Märkten sind renommierte Partnerbanken involviert. Seit 2020 hat Autohero für rund 80.000 Kundinnen und Kunden maßgeschneiderte Finanzierungslösungen erstellt, allein im Jahr 2024 haben sich 25.000 Kunden für eine Finanzierung ihres Fahrzeugs bei Autohero entschieden. AUTO1 Group investiert auch 2025 weiter in die Finanzierungsangebote und plant, die interne Finanzierung in mehr Märkte auszurollen.

Hamza Saber, Senior Vice President Retail der AUTO1 Group:„Der Verkauf von einer Viertelmillion Fahrzeuge ist ein großartiger Meilenstein. Wir danken unseren Kundinnen und Kunden für ihr Vertrauen und freuen uns, ihnen auch weiterhin mit unserem einzigartigen digitalen Angebot und der großen Auswahl an Fahrzeugen in hervorragender Qualität ein erstklassiges Einkaufserlebnis zu bieten.”

Außergewöhnliche Kundenerlebnisse

Das herausragende Kauferlebnis bei Autohero spiegelt sich auch in der Bewertung “Hervorragend” bei Trustpilot wider: Europaweit wurden bereits mehr als 25.000 Bewertungen abgegeben, davon rund 10.000 in Deutschland.

Autohero ist in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und fünf weiteren Märkten in Europa tätig und verkauft ausschließlich vollständig geprüfte und in eigenen Gebrauchtwagen-Produktionszentren der AUTO1 Group aufbereitete Fahrzeuge. Kundinnen und Kunden haben auf autohero.com mehrere Tausend Fahrzeuge aller Marken, Modelle und Preisklassen zur Auswahl. Die Gebrauchtwagen werden entweder im gläsernen Autohero-Truck bis vor die Haustür geliefert oder von Kundinnen und Kunden in lokalen Abholstandorten abgeholt.

Über AUTO1 Group

Die 2012 gegründete AUTO1 Group ist ein Multimarken-Technologieunternehmen, das den besten Weg zum Kauf und Verkauf von Autos entwickelt. Die lokalen europäischen Verbrauchermarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Verbrauchern den schnellsten und einfachsten Weg, ihr Auto zu verkaufen. Die Händlermarke AUTO1.com ist Europas größte Großhandelsplattform für professionelle Autohändler. Mit ihrer Retail-Marke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Größe und operative Exzellenz, um das beste Kundenerlebnis für den Autokauf zu entwickeln. Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig und erzielte 2024 einen Umsatz von 6,3 Mrd. EUR. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Februar 2021 werden die Aktien der Group im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Handelssymbol AG1 und der ISIN DE000A2LQ884 gehandelt. Mehr Informationen unter www.auto1-group.com

