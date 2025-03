EQS-News: LS telcom erhält bedeutende Aufträge aus der Golfregion

EQS-News: LS telcom AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

LS telcom erhält bedeutende Aufträge aus der Golfregion



24.03.2025 / 12:16 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Lichtenau, Baden-Württemberg, 24. März 2025

LS telcom erhält bedeutende Aufträge aus der Golfregion im Bereich Electronic Warfare



Mit zwei neuen Aufträgen aus der Golfregion stärkt LS telcom ihre Rolle als Partner für Electronic Warfare. Während ein Projekt ein System-Upgrade bei einem Bestandskunden umfasst, beinhaltet das andere die Lieferung eines neuen Systems zur elektronischen Aufklärung und Abwehr bei einem Neukunden.

Lichtenau, 24.03.2025 – Die LS telcom AG hat einen bedeutenden Auftrag eines Kunden aus der Golfregion erhalten. Dieser umfasst die Erweiterung und Modernisierung bereits vorhandener Hardware und Software im Bereich der Elektronischen Kampfführung (Electronic Warfare, EW). Ziel ist es, die elektronischen Fähigkeiten zur frühzeitigen Erkennung von Bedrohungen weiter auszubauen. Ergänzend beinhaltet der Auftrag Komponenten für elektronische Gegenmaßnahmen (sogenanntes „Jamming“).

Wenige Tage zuvor erhielt die französische Tochtergesellschaft LS telcom SAS einen weiteren Militärauftrag aus der Golfregion. Dabei handelt es sich um die Ausstattung eines Neukunden mit modernsten Electronic Warfare Komponenten zur elektronischen Aufklärung und Abwehr.

Das gesamte Auftragsvolumen beider Projekte beläuft sich auf über 6 Millionen Euro. Die Umsetzung wird voraussichtlich innerhalb von 18 Monaten erfolgen, sobald die entsprechenden Exportgenehmigungen vorliegen.

Die gewonnenen Projekte bestätigen die strategische Ausrichtung von LS telcom im Verteidigungsbereich und unterstreichen die internationale Nachfrage nach Technologien zur elektronischen Lageerfassung und Schutzmaßnahmen im Frequenzspektrum.

Über LS telcom

LS telcom ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien und Beratungsleistungen zur effizienten Nutzung von Funkfrequenzen im zivilen und militärischen Sektor. Unser Fokus liegt auf der Optimierung des Frequenzmanagements und der Frequenznutzung, um störungsfreie, zuverlässige und sichere Funkdienste in allen Märkten zu gewährleisten.

Das Portfolio im militärischen Bereich umfasst integrierte Lösungen zur Planung, Analyse, Überwachung und Einsatzkoordinierung von Funkinfrastrukturen. Ergänzend dazu umfasst das Angebot sowohl standardisierte als auch kundenspezifisch optimierte Systeme im Bereich der elektronischen Kampfführung (Electronic Warfare), darunter Electronic Support Measures (ESM) und Electronic Counter Measures (ECM). Diese Systeme dienen der Funkaufklärung – mit stationären, mobilen, portablen sowie drohnenbasierten Plattformen – sowie der Abwehr funktechnischer Bedrohungen durch gezielte Störmaßnahmen, beispielsweise zum Schutz vor Angriffen im Landesinneren, etwa beim Konvoischutz.

Für die Koordination von Funkspektren und Kommunikationsabläufen wird die speziell für militärische Anwendungen entwickelte Softwarelösung mySPECTRA for Defense eingesetzt, die auch bereits bei den Streitkräften in Australien sowie innerhalb der NATO zur Anwendung kommt.

Zu unseren Kunden in über 100 Ländern zählen Militär, Sicherheitsdienste, zivile Regulierungsbehörden, Mobilfunk-, Betriebs- und Rundfunknetzbetreiber, Ministerien, Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben sowie Unternehmen aus den Bereichen Verkehr, Transport, Versorgung und Industrie.

LS telcom verfügt über ein weltweites Netz von insgesamt 13 Niederlassungen und hat daneben Partnerfirmen und Repräsentanzen in vielen Ländern. Der Hauptsitz der LS telcom AG befindet sich in Lichtenau, Baden, Deutschland. Seit 2001 ist die LS telcom AG an der Deutschen Börse unter der ISIN DE 0005754402 notiert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.LStelcom.com

Kontakt:

Luisa Schlenker

Investor Relations

IR@LStelcom.com

Fon: +49 7227 9535-600

Fax: +49 7227 9535-605

24.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2105122 24.03.2025 CET/CEST