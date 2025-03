EQS-Media / 24.03.2025 / 13:30 CET/CEST



Nach erfolgreichem Pilotprojekt: Elicom setzt weiter auf Batteriespeicherlösung PowerBooster von ADS-TEC Energy





Leistungsfähigkeit von ADS-TEC Energy’s PowerBooster bestätigt – Elicom nimmt Testanlagen in Schweden erfolgreich in Betrieb.

Elicom platziert Folgebestellung von acht PowerBoostern und manifestiert damit weitere Zusammenarbeit mit ADS-TEC Energy.

ADS-TEC Energy bietet langjährige Expertise und ein breites Portfolio an leistungsfähigen Batteriespeichereinheiten bis zu 5MWh

NÜRTINGEN, Deutschland - 24. März 2025 - ADS-TEC Energy (NASDAQ: ADSE), ein weltweit führender Lösungsanbieter von batteriebasierten Speicher- und Schnellladesystemen, gab heute bekannt, dass Elicom nach erfolgreichem Pilotprojekt weiter auf die Batteriespeicherlösung PowerBooster von ADS-TEC Energy setzt. Elicom ist einer der führenden schwedischen Partner für Elektrifizierung und Automatisierung für Industrie, Wasser- und Abwasser sowie öffentliche Betriebe.

Batteriespeicher von ADS-TEC Energy für Elicom

Elicom betreibt eine Reihe von Ferienhäusern und hat dort bereits 12 der geplanten 25 StorageRackSystems erfolgreich installiert. Nun wird die Energieinfrastruktur mit acht PowerBoostern erweitert, die an einer weiteren Anlage zum Einsatz kommen. Ziel ist die Optimierung des Eigenverbrauchs in Verbindung mit Photovoltaik-Dachanlagen, um die Nutzung erneuerbarer Energien noch effizienter zu gestalten. Die Auslieferung und Installation der PowerBooster ist für Mai 2025 geplant, sodass die Anlage zeitnah in Betrieb genommen werden kann.

Erfolgreiches Pilotprojekt ebnet den Weg für weitere Zusammenarbeit

Im Rahmen eines ersten Pilotprojekts hat Elicom gemeinsam mit Polar Capacity eine Testanlage an Stockholm Exergi geliefert und erfolgreich in Betrieb genommen. Diese Anlage markiert den Auftakt einer umfassenderen Zusammenarbeit. Elicom übernahm dabei die gesamte Umsetzung – von der Installation bis zur Inbetriebnahme. Im Zentrum des Pilotprojekts stand der PowerBooster von ADS-TEC Energy. Ein leistungsstarker Batteriespeicher mit rund 130 kWh und 75kW, der eine zuverlässige und effiziente Energieversorgung sicherstellt. In einem Hotel in Lundsbrunn wurden fünf weiter PowerBooster-Systeme installiert. Der Kunde nutzt diese Lösungen für Peak Shaving, Frequenzregelung (FCR-D) sowie lokale Flexibilitätsdienstleistungen für das örtliche Netzunternehmen. Damit zeigt sich einmal mehr, wie vielseitig und wirtschaftlich Batteriespeicher in unterschiedlichen Anwendungen eingesetzt werden können.Die erfolgreiche Implementierung bestätigte die Vorteile dieser Technologie und legte den Grundstein für die nun folgenden Projekte.

Batteriespeicher als Schlüssel für die Energiewende

Die zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien stellt hohe Anforderungen an eine stabile Energieversorgung. Batteriespeicherlösungen wie der PowerBooster von ADS-TEC Energy sind essenziell, um Schwankungen auszugleichen und überschüssige Energie effizient zu nutzen. Sie ermöglichen es, Solar- und Windstrom genau dann bereitzustellen, wenn er benötigt wird, und reduzieren gleichzeitig die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern. Das StorageRackSystem ist ein Indoor-Batteriespeicher, der PowerBooster ist ein leistungsstarker Outdoor-Batteriespeicher, der große Energiemengen speichern und flexibel bereitstellen kann. Durch seine hohe Effizienz trägt er zur nachhaltigen Energieversorgung bei. Mit dieser Technologie wird die Integration erneuerbarer Energien erleichtert und die Grundlage für eine zuverlässige, zukunftsfähige Strominfrastruktur geschaffen.

Thomas Speidel, CEO und Gründer von ADS-TEC Energy, erklärt: "Die erfolgreiche Umsetzung des ersten Pilotprojekts mit Elicom und die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit acht weiteren PowerBoostern zeigen, wie wichtig leistungsstarke Batteriespeicher für eine nachhaltige Energieversorgung sind. Durch die Kombination mit Photovoltaikanlagen ermöglichen wir unseren Kunden eine optimale Nutzung erneuerbarer Energien und eine höhere Unabhängigkeit vom Stromnetz. Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren Partnern die Energiewende aktiv voranzutreiben."

Über ADS-TEC Energy

Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme einschließlich deren Energiemanagementsysteme. Die batteriegestützte Schnellladetechnologie von ADS-TEC Energy ermöglicht Elektrofahrzeugen, auch bei schwachen Stromnetzen ultraschnell zu laden und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus. Das Unternehmen mit Sitz in Nürtingen, Baden-Württemberg, wurde vom Bundespräsidenten für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und 2022 in den „Circle of Excellence“ aufgenommen. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme ist auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und Eigenfertigung zurückzuführen. Mit seinen fortschrittlichen Systemplattformen ist ADS-TEC Energy ein wertvoller Partner für Automobilhersteller, Energieversorgungsunternehmen und Ladestellenbetreiber.

Mehr Informationen unter: www.ads-tec-energy.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Wörter wie "erwarten", „schätzen“, „projizieren“, „budgetieren“, „prognostizieren“, „vorhersehen“, „beabsichtigen“, „planen“, „können“, „werden“, „könnten“, „sollten“, „glauben“, „vorhersagen“, „potenziell“, „fortsetzen“ und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören Aussagen über unsere finanziellen Aussichten für 2024, unsere Erwartungen in Bezug auf die künftige Leistung und den voraussichtlichen Zeitplan für bestimmte kommerzielle Aktivitäten. Es gibt eine beträchtliche Anzahl von Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen abweichen, darunter: die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, geopolitische Ereignisse, einschließlich der russischen Invasion in der Ukraine, makroökonomische Trends, einschließlich Änderungen der Inflation oder der Zinssätze, oder andere Ereignisse, die sich unserer Kontrolle entziehen, auf die Gesamtwirtschaft, unser Geschäft und das unserer Kunden und Zulieferer, einschließlich Unterbrechungen der Lieferkette und Kostensteigerungen; unsere begrenzte operative Geschichte als börsennotiertes Unternehmen; unsere Abhängigkeit von einer weit verbreiteten Akzeptanz und Annahme von E-Fahrzeugen und einer zunehmenden Installation von Ladestationen; unsere derzeitige Abhängigkeit von Verkäufen an eine begrenzte Anzahl von Kunden für den Großteil unserer Einnahmen; die Gesamtnachfrage nach E-Fahrzeugen und das Potenzial für eine geringere Nachfrage nach E-Fahrzeugen, wenn staatliche Rabatte, Steuergutschriften und andere finanzielle Anreize reduziert, geändert oder gestrichen werden oder wenn staatliche Vorschriften zur Erhöhung der Nutzung von E-Fahrzeugen oder zur Verringerung der Nutzung von Fahrzeugen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, entweder direkt oder indirekt durch vorgeschriebene Grenzwerte für Kohlenstoffemissionen, reduziert, geändert oder gestrichen werden; Unterbrechungen der Lieferkette und Kostensteigerungen; unerwartete Verzögerungen bei der Einführung neuer Produkte; unsere Fähigkeit, unsere Geschäftstätigkeit und unseren Marktanteil in Europa und den USA auszuweiten; die Auswirkungen des Wettbewerbs; die Auswirkungen der USA; die Auswirkungen des Wettbewerbs; Änderungen der Standards für Batteriespeicher; und das Risiko, dass unsere Technologie unentdeckte Defekte oder Fehler aufweisen könnte. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die unsere Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind unter „Punkt 3. Wichtige Informationen - 3.D. Risikofaktoren“ in unserem Jahresbericht auf Formular 20-F, den wir am 30. April 2024 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht haben und der auf unserer Website unter https://www.ads-tec-energy.com... und auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufbar ist. Weitere Informationen werden auch in anderen Unterlagen enthalten sein, die wir von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, die bereitgestellten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum, an dem sie gemacht wurden, eingetreten sind, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Kontakt

Für ADS-TEC Energy Europe:

Dennis Müller

SVP Product Marketing & Communication

press@ads-tec-energy.com

Für ADS-TEC Energy United States:

Barbara Hagin

Breakaway Communications

bhagin@breakawaycom.com

+1 408-832-7626

Emittent/Herausgeber: ADS-TEC Energy GmbH

Schlagwort(e): Energie

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.