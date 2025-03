Rudert Trump bei den Zöllen zurück? Wall Street zieht deutlich an.

Am Wochenende haben Bloomberg und das Wall Street Journal berichtet, dass die am 2. April von Donald Trump gemeldeten Zölle weniger weitreichend ausfallen dürften als bislang befürchtet. Einige Länder sollen von den Reziproken-Zöllen nicht betroffen sein. Ferner sollen vorerst keine Zölle auf spezifische Branchen verhängt werden. Bisher hatte Trump gezielte Zölle in den Bereichen Autos, Halbleiter und Pharma angedroht. Dass diese Berichte von Trump bisher noch nicht zurückgewiesen wurden, verleiht den Stories mehr Gewicht. Ansonsten wird heute um 14:45 Uhr MEZ der März-Flash PMI Einkaufsmanager gemeldet, der viel Beachtung finden wird.



00:00 Intro

00:23 Zölle steigen weniger als befürchtet: Rückenwind für Dow Jones

03:26 China limitiert Exporte in die USA

04:22 Liquiditätsumfeld wird sich bessern (Grafiken)

06:43 Ausblick: ruhige Woche

08:54 Bayer: schwach im Branchenvergleich | erneute Schadensersatz Strafe

11:56 Fannie May und Freddie Mac | Boeing | Lennar | Disney

14:20 Analysten: Carnival | FedEx | Home Depot | Kraft Heinz | Supermicro u.a.



