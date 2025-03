AKTIE IM FOKUS: Hornbach setzen sich im Plus ab - Resultate kommen gut an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Baumarktkonzerns Hornbach sind am Dienstag mit etwas Verzögerung von den vorgelegten Resultaten angetrieben worden. Nach einem wenig bewegten Start legte der Kurs der Holding am Nachmittag um etwa fünf Prozent zu. Mit in der Spitze 88,60 Euro erreichte der Kurs ein Hoch seit Juni 2022. Im laufenden Jahr haben die Aktien mit 21 Prozent etwas mehr gewonnen als der SDax .

Trotz mauer Konsumstimmung konnte Hornbach sein operatives Ergebnis (Ebitda) stärker als erwartet steigern. Analyst Volker Bosse von der Baader Bank sprach von guten Ergebnissen in einem Marktumfeld, das in Deutschland eigentlich von einer gedämpften Kundenstimmung geprägt sei.

Experte Thomas Maul von der DZ Bank führte die positive Überraschung auf einen verstärkten Kostenfokus und einen erhöhten Rohertrag zurück. Positiv für die Stimmung wertete er eine solide Umsatzentwicklung in den Märkten außerhalb Deutschlands, eine höhere Flächenproduktivität und Marktanteilsgewinne./tih/jha/