IRW-News: Karbon-X Corp: Karbon-X geht Partnerschaft mit Zodiac Gold zur Integration von CO2-Kompensation in die Explorationstätigkeit in Westafrika ein

CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 26. März 2025 / Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX), ein führender Anbieter von CO-Komplettlösungen, freut sich, eine Partnerschaft mit Zodiac Gold Inc. (Zodiac Gold oder das Unternehmen) (TSXV:ZAU), einem westafrikanischen Goldexplorationsunternehmen, bekannt zu geben. Diese Zusammenarbeit ist ein bedeutender Schritt hin zur Verankerung ökologischer Verantwortung in die ersten Stadien der Ressourcenerschließung in Westafrika.

Mit dieser Partnerschaft wird Karbon-X Zodiac Gold bei der Messung, dem Management und dem Ausgleich seiner CO-Bilanz unterstützen. Durch die Integration strategischer CO-Lösungen wollen die beiden Unternehmen Liberia unterstützen, den Weg für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung bei gleichzeitigem Erhalt der natürlichen Umwelt zu ebnen.

Bei Zodiac Gold haben wir erkannt, dass die Zukunft des Bergbaus nachhaltig sein muss. Bei unserer Verpflichtung, Netto-Null-Emissionen zu erreichen, geht es um Führung und Verantwortung, erklärte David Kol, CEO von Zodiac Gold. Diese Partnerschaft mit Karbon-X macht deutlich, dass Exploration und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können.

Diese Partnerschaft steht für genau die Art von Wirkung, die wir erzielen wollen, sagte Chad Clovis, CEO von Karbon-X. Durch die Zusammenarbeit mit Zodiac Gold im Explorationsstadium helfen wir, einen Präzedenzfall für eine verantwortungsvolle Ressourcenerschließung von Grund auf zu schaffen. Es geht darum, die Unternehmen in die Lage zu versetzen, Maßnahmen zu ergreifen, die messbar, sinnvoll und nachhaltig sind.

Karbon-X, das für seinen innovativen und praktischen Ansatz für CO-Komplettlösungen bekannt ist, wird Zodiac Gold bei der Quantifizierung seiner Emissionen und deren Kompensation unterstützen. Mit seinem Know-how, das sich von CO-Messung und -Reduzierung über Kompensationsstrategien bis hin zu Marktmechanismen erstreckt, arbeitet Karbon-X sowohl mit Privatpersonen als auch der Industrie zusammen, um sinnvolle Klimamaßnahmen zugänglich und wirksam zu machen. Durch die Integration von Nachhaltigkeit ab den frühesten Erschließungsstadien unterstützt Karbon-X Zodiac Gold bei der Durchführung seiner bezirksweiten Goldexploration in der Nähe von Monrovia, in deren Zentrum Verantwortung für die Umwelt steht. Durch genaue Emissionsmessungen und hochwertige CO-Kompensation gewährleistet Karbon-X, dass konkrete Klimamaßnahmen in die Grundlagen des Projekts eingebettet werden.

Über Karbon-X

Karbon-X Corp. (OTCQB: KARX) ist ein zukunftsweisendes Unternehmen, das CO-Komplettlösungen für Privatpersonen und Unternehmen anbietet und diese dabei unterstützt, reale und messbare Klimamaßnahmen zu ergreifen. Ob durch Emissionsverfolgung, Reduktionsplanung oder verifizierte Projekte - Karbon-X bietet zugängliche Tools und Services, die auf Transparenz und Wirksamkeit basieren. Der innovative Ansatz des Unternehmens für Klimamaßnahmen hat branchen- und regionsübergreifend breite Anerkennung gefunden, da er die Unternehmen weiter dabei unterstützt, eine nachhaltigere Zukunft zu schaffen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.karbon-x.com

Über Zodiac Gold

Zodiac Gold Inc. (TSX.V: ZAU) ist ein westafrikanisches Goldexplorationsunternehmen, das sich auf sein Referenzprojekt Todi in Liberia konzentriert, einem kaum erkundeten, politisch stabilen und bergbaufreundlichen Rechtssystem, in dem sich mehrere große Gold- und Eisenerzlagerstätten befinden. Mit seiner strategischen Positionierung entlang der fruchtbaren Scherzone Todi erschließt Zodiac Gold eine großflächige Goldlagerstätte mit zusätzlichem Potenzial für Eisenerz, die einen riesigen Konzessionsblock mit einer Fläche von 2.316 km² umfasst. Das Projekt Todi wurde einer Risikominderung unterzogen und weist nachgewiesene Goldvorkommen sowohl an der Oberfläche als auch in der Tiefe sowie fünf bohrbereite Ziele und hochgradige Goldabschnitte auf. Für weitere Informationen zu Zodiac Gold Inc. besuchen Sie bitte www.zodiac-Gold.com

Wichtigste Eckdaten des Projekts:

- Das Projekt ist nur 13 km von der Hauptstadt Monrovia entfernt, das heißt, es verfügt über eine bestehende Infrastruktur, Strom und ganzjährige Zugänglichkeit.

- Bezirksweites Goldexplorationspotenzial mit nachgewiesener hochgradiger Mineralisierung in mehreren bohrbereiten Zielen entlang eines Goldkorridors von 20 km.

- Strategische Lage 20 km südöstlich der Goldmine New Liberty von Avesoro (Ressource von 1,8 Mio. Unzen) mit Produktion von 360.000 Unzen im Jahr 2023 (Website von Avesoro).

- Zu den wichtigsten Bohrergebnissen aus 32 Bohrlöchern im Zielgebiet Arthington zählen: 6 m mit 10,6 g/t Au (einschließlich 3 m mit 20,45 g/t Au), 9,65 m mit 7,5 g/t Au (einschließlich 3 m mit 20,36 g/t Au) und 9,14 m mit 4,2 g/t Au.

- Zu den wichtigsten Bohrergebnissen im Zielgebiet Alasala zählen: 19,6 m mit 6,17 g/t Au, 6,0 m mit 7,69 g/t Au, 9,0 m mit 4,6 g/t Au und 4,05 m mit 13,92 g/t Au (einschließlich 1,6 m mit 34.5 g/t Au).

