S&P 500® - „False breaks …

… are followed by fast moves!” Eine der ältesten Tradingweisheiten überhaupt besagt also, dass auf Fehlausbrüche oftmals dynamische, schnelle Bewegungen in die entgegengesetzte Richtung folgen. Ist das derzeit genau die Ausgangslage für den S&P 500®? Charttechnisch stehen die Chancen dafür und eine entsprechende Erholungsreaktion nicht schlecht. Doch der Reihe nach: Mit einem Aufwärtsgap (5.671 zu 5.718 Punkte) konnten die amerikanischen Standardwerte jüngst die horizontale Widerstandszone bei rund 5.650 Punkten sowie die 200-Tages-Linie (akt. bei 5.754 Punkten) zurückerobern. Damit bildet das jüngste zyklische Tief (5.505 Punkte) möglicherweise das eingangs diskutierte „false break“, zumal der trendfolgende MACD gerade auf sehr niedrigem Niveau ein neues Einstiegssignal generiert hat. Passend dazu verbessert sich die Zyklik. Zur Erinnerung: Im Nachwahljahr stellt das 2. Quartal unter saisonale Gesichtspunkten den besten Teilabschnitt dar, ehe zur Jahresmitte dann eine längere Dürreperiode beginnt. In dieser Gemengelage definieren das 61,8%-Retracement der jüngsten Korrekturbewegung (5.900 Punkte) bzw. die 50-Perioden-Glättung (5.913 Punkte) das nächste Erholungsziel. Als Stop-Loss ist dagegen die o. g. Kurslücke prädestiniert.

S&P 500® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: LSEG, tradesignal²

