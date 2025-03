AKTIE IM FOKUS: Rational auf Tief seit August nach verhaltenem Ausblick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Rational sind am Donnerstag nach einem enttäuschenden Ausblick auf den tiefsten Stand seit August abgesackt. Am tiefsten Punkt kosteten die Papiere des Großküchenausstatters nur noch 756 Euro, was in der Spitze einem Abschlag von mehr als acht Prozent gleich kam. Ähnlich viel an einem Tag hatten die Aktien mit 8,5 Prozent letztmals im Mai 2023 nachgegeben. Eine erhöhte Dividende wurde nicht zum Anziehungspunkt für Anleger.

Rational hält 2025 ein Absatz- und Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich für realistisch. Finanzvorstand Jörg Walter verwies dabei laut Mitteilung auf das Marktumfeld mit den aktuellen Entwicklungen in Europa und China. Analyst Sebastian Kuenne von RBC urteilte dazu, die Formulierung falle verhaltener aus als von Rational gewohnt. Er findet den Ausblick "so zuversichtlich, wie es der Markt eben aktuell hergibt".

In der Summe reichten die Aussagen am Donnerstag also nicht, um den Kurs von Rational auf seinem diesjährigen Schlingerkurs wieder nach oben zu bewegen. Vor dem Berichtstag hatten sie exakt auf ihrem Niveau zum Jahreswechsel gestanden, was impliziert, dass sie die bisherige Jahresrally am deutschen Aktienmarkt nicht mitgegangen sind.

RBC-Experte Kuenne blieb bei seiner Einstufung "Underperform" und auch Peter Rothenaicher von der Baader Bank behielt sein negatives Votum mit "Reduce" bei. Er verwies dabei auf eine relativ hohe Bewertung der Aktien. Bernstein-Analyst Philippe Lorrain ist überzeugt, dass eine "übertriebene Schwäche" des Aktienkurses bei einem "Wachstumsmotor" wie Rational für eine attraktive Einstiegsgelegenheit sorge. Sein Votum lautet "Outperform"./tih/ag/stk