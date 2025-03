DAX-FLASH: Weitere Verluste - Trump macht Ernst mit Auto-Zöllen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem schwachen Mittwoch drohen dem Dax weitere Verluste. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Donnerstag zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start gut 0,7 Prozent tiefer auf 22.671 Punkte. Damit würde er den jüngsten Kampf um seine 21-Tage-Linie, einem kurzfristigen Trendindikator, zunächst verlieren. Sie hatte ihm in der Konsolidierung vom Rekordhoch bei 23.476 Punkten jüngst noch Halt geboten.

US-Präsident Donald Trump kündigte 25 Prozent Zölle auf alle Autoimporte an und verschärfte damit den Handelsstreit auch mit der Europäischen Union. Die Zölle gelten für alle importierten Autos - von Kleinwagen über Limousinen und SUV bis zu leichten Nutzfahrzeugen. Der Importzoll wird auch bei zentralen Autoteilen fällig. Die hohen Zölle sollen am 3. April in Kraft treten. Barclays stufte BMW inzwischen auf "Underweight" ab.

Bei US-Technologiewerten gab es am Vorabend nach der jüngsten Erholung zudem wieder einen massiven Rückschlag. Die Tokioter Börse schloss sich am Morgen mit schwachen Kursen an. Nur Chinas Börsen entzogen sich der Risikoaversion der Anleger./ag/mis