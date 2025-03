DHL sieht Anziehen medizinischer Luftfracht-Sendungen in die USA

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Pharma-Hersteller senden offenbar aus Furcht vor Zöllen der US-Regierung ihre Produkte verstärkt per Luftfracht in die USA.

DHL beobachte eine Zunahme pharmazeutischer Sendungen in die USA sowohl mit Blick auf die Nachfrage als auch die transportierten Volumina in der Luftfracht, sagte ein Sprecher des Bonner Logistikriesen am Donnerstag auf Anfrage. Zahlreiche Unternehmen fürchten weitere Zölle der neuen US-Regierung von Präsident Donald Trump auf in Europa hergestellte Produkte.

