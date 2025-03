dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 27.03.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Trump macht Ernst mit Auto-Zöllen - 25 Prozent auf Importe

WASHINGTON/BRÜSSEL - US-Präsident Donald Trump kündigt 25 Prozent Zölle auf alle Autoimporte an und verschärft damit den Handelsstreit mit der Europäischen Union. Die USA seien ein Sparschwein, aus dem jeder klaue, sagte der Republikaner, der seit langem Handelsungleichheiten mit anderen Ländern beklagt. Besonders die deutsche Autoindustrie dürften die Strafmaßmaßnahmen hart treffen.

ROUNDUP: Berlusconi-Holding kündigt Gebot für ProSiebenSat.1 an - Kursrutsch

COLOGNO MONZESE - Der zum Berlusconi-Imperium zählende ProSiebenSat.1 -Großaktionär MediaForEurope (MFE) hat ein Übernahmeangebot für den deutschen Medienkonzern angekündigt. "Es ist an der Zeit, einen Gang höher zu schalten", sagte MFE-Chef Pier Silvio Berlusconi am Mittwochabend. Allerdings will MFE mit Sitz in Italien nur den gesetzlichen Mindestpreis bezahlen, wie das Unternehmen mitteilte. Das wäre der volumengewichtete Dreimonatsdurchschnittskurs der ProSiebenSat.1-Aktie.

ROUNDUP: Großküchen-Ausrüster Rational erwartet weiteres Wachstum - Kursrutsch

LANDSBERG AM LECH - Der Großküchen-Ausrüster Rational rechnet nach guten Geschäften im vergangenen Jahr für 2025 mit weiteren Zuwächsen. "In Anbetracht der aktuellen Entwicklungen in Europa und in China halten wir ein Absatz- und Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich für 2025 für realistisch", sagte Finanzvorstand Jörg Walter am Donnerstag laut Mitteilung in Landsberg am Lech. Die Marge soll in etwa stabil bleiben, und den Aktionären winkt für 2024 eine überraschend hohe Dividende. Doch für die Rational-Aktie ging es deutlich abwärts.

ROUNDUP 2: SMA Solar schreibt rote Zahlen - Aktie rutscht nach Rally ab

NIESTETAL - Wertminderungen auf Vorräte und Rückstellungen für die Restrukturierung haben dem Wechselrichter-Hersteller SMA Solar 2024 einen millionenschweren Verlust eingebrockt. Das Konzernergebnis sank auf knapp minus 118 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage des Geschäftsberichts in Niestetal mitteilte. Es handele sich um eine einmalige Belastung. 2023 hatte SMA noch rund 226 Millionen Euro Gewinn gemacht. Zahlen zum Tagesgeschäft hatten die Hessen bereits Anfang März veröffentlicht, ebenso wie die Erwartungen an das Jahr 2025. Diese wurden nun bestätigt. Neu waren Details zum Auftragsbuch, die an der Börse durchwachsen ankamen.

ROUNDUP: Abschreibungen belasten Formycon - Will nachhaltig profitabel werden

PLANEGG - Hohe Abschreibungen haben dem Biotechnologie-Unternehmen Formycon im vergangenen Jahr erwartungsgemäß rote Zahlen eingebrockt. Auch 2025 dürfte noch einmal herausfordernd werden. Doch schon bald will der Spezialist für Biosimilars - Nachahmerpräparate für Biologika - nachhaltig profitabel werden. Das Management um Konzernchef Stefan Glombitza geht davon aus, "dass ein positives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) idealerweise bereits im Jahr 2026, spätestens jedoch in 2027 erreicht werden kann", wie Formycon am Donnerstag in Planegg mitteilte. Die zuletzt arg gebeutelte Aktie gab am Donnerstag jedoch weiter nach.

ROUNDUP: CTS Eventim peilt 2025 moderates Wachstum an - Aktie im Minus

MÜNCHEN - Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter CTS Eventim will im neuen Jahr weiter zulegen. Sowohl beim Umsatz als auch beim um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei bei einer stabilen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung mit einem moderaten Wachstum zu rechnen, teilte der im MDax notierte Konzern am Donnerstag mit. Die weltweite Nachfrage nach Live-Entertainment wachse kontinuierlich. Für die Aktie ging es nach gutem Lauf im bisherigen Jahr dennoch mehr als ein Prozent abwärts.

ROUNDUP: Modehändler H&M startet schwächer ins neue Geschäftsjahr

STOCKHOLM - Der Modehändler H&M ist schwächer in das neue Geschäftsjahr gestartet als vom Unternehmen vorgesehen. Der Umsatz stieg im ersten Quartal (per Ende Februar) um drei Prozent auf 55,3 Milliarden schwedische Kronen (gut 5,1 Mrd Euro), wie H&M am Donnerstag in Stockholm mitteilte. Das operative Ergebnis sackte hingegen von 2,1 auf 1,2 Milliarden Kronen. Externe Faktoren, Rabatte, Investitionen sowie die aufgewertete Krone hätten das Ergebnis belastet, hieß es. Nach Steuern wurde der Gewinn mit 579 Millionen Kronen mehr als halbiert.

ROUNDUP: Kontron erhöht Dividende - Aktie verliert nach enttäuschendem Quartal

LINZ - Der österreichische Technologiekonzern Kontron will seinen Aktionären für das vergangene Geschäftsjahr eine höhere Dividende zahlen. Vorgeschlagen würden 0,60 Euro je Aktie, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Linz mit. Das sind zehn Cent mehr als im Vorjahr. Unter dem Strich erzielte Kontron 2024 einen Rekordgewinn von 90,7 Millionen Euro, nach 77,7 Millionen Euro im Vorjahr. Dabei profitierte das Unternehmen von einer hohen Nachfrage in den Bereichen Infrastruktur und Verteidigung.

ROUNDUP: Jungheinrich will Wirtschaftsflaute 2025 trotzen - Aktie an MDax-Spitze

HAMBURG - Der Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich blickt trotz der konjunkturellen Schwäche überraschend zuversichtlich auf das laufende Jahr. Chancen böten sich durch die nach wie vor intakten und sich weiter verstärkenden globalen Trends in der Intralogistik, teilte das Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage des Geschäftsberichts in Hamburg mit. Die vom Vorstand ausgegebenen Zielspannen für Auftragslage, Umsatzes und operativen Gewinn liegen dabei tendenziell über den Markterwartungen. Die Aktie zog an.

ROUNDUP/Starke Auftragslage und Sateba-Übernahme: Vossloh ist zuversichtlich

WERDOHL - Ein rekordhoher Auftragseingang sorgt beim Schienen- und Verkehrstechnikkonzern Vossloh für Optimismus. Umsatz und operatives Ergebnis sollen im laufenden Jahr anziehen. Für noch mehr Schub soll die Übernahme des französischen Betonschwellenspezialisten Sateba sorgen, die voraussichtlich bis Anfang Mai unter Dach und Fach sein soll. 2024 hatte das Unternehmen trotz eines nahezu stabilen Umsatzes sein Ergebnis merklich gesteigert. Die Börse zeigte sich erfreut, das Papier zog deutlich an. Für die Aktionäre soll es eine Dividendenerhöhung geben.

ROUNDUP: United-Internet-Tochter Ionos plant mit weiterem Gewinnwachstum

KARLSRUHE/BERLIN - Der Internet-Dienstleister Ionos will seinen operativen Gewinn im laufenden Jahr weiter steigern. 2025 dürfte das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um knapp 13 Prozent auf circa 510 Millionen Euro steigen, teilte die Tochter von United Internet am Donnerstag mit. Im vergangenen Jahr stieg ihr Umsatz um fast zehn Prozent auf 1,56 Milliarden Euro, und der Gewinn im Tagesgeschäft legte um knapp 16 Prozent auf gut 452 Millionen Euro zu. Die Ionos-Aktie geriet unter Druck.

ROUNDUP: Pumpen- und Armaturenhersteller KSB zuversichtlich für weitere Rekorde

FRANKENTHAL - Der erfolgsverwöhnte Pumpen- und Armaturenhersteller KSB will in diesem Jahr weitere Rekordmarken setzen. Die Resultate aus dem Vorjahr markierten dabei eine Untergrenze, erläuterte das Management um Stephan Timmermann am Donnerstag in Frankenthal auf seiner Pressekonferenz zur Vorlage der Jahresbilanz für 2024. An der Börse nahmen die Anleger nach dem zuletzt starken Lauf Kursgewinne mit.

ElringKlinger rutscht in die roten Zahlen

DETTINGEN - Die schwächelnde Konjunktur und Kosten für den Umbau haben den Autozulieferer ElringKlinger 2024 in die roten Zahlen gedrückt. Der Verlust betrug 163,9 Millionen Euro, nachdem 2023 ein Gewinn von 33,4 Millionen Euro unter dem Strich gestanden hatte, wie das Unternehmen in Dettingen an der Erms bei Stuttgart mitteilte. Vorstandschef Thomas Jessulat sagte, das Unternehmen sei mitten in der Transformation und in einer herausfordernden Situation. Der Umsatz sei im vergangenen Jahr leicht auf 1,8 Milliarden Euro zurückgegangen.

