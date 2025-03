EQS-News: Geschäftsjahr 2024: ElringKlinger erreicht operative Jahresziele in schwierigem Marktumfeld

EQS-News: ElringKlinger AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

Geschäftsjahr 2024: ElringKlinger erreicht operative Jahresziele in schwierigem Marktumfeld



Geschäftsjahr 2024: ElringKlinger erreicht operative Jahresziele in schwierigem Marktumfeld

Konzernumsatz bei 1,803 Mrd. EUR, organische Veränderung mit minus 0,9% auf Marktniveau

Bereinigtes EBIT bei 87,6 Mio. EUR, bereinigte EBIT-Marge bei 4,9 %, operativer Free Cashflow erneut deutlich verbessert, Nettofinanzverbindlichkeiten auf langjährigen Tiefstand gesenkt

Kontinuität in der Dividende: Ausschüttung von 0,15 EUR je Aktie vorgeschlagen

Ausblick für 2025: Umsatz organisch in etwa auf Vorjahresniveau, bereinigte EBIT-Marge bei rund 5 %, operativer Free Cashflow bei rund 1 bis 3 % des Konzernumsatzes

CEO Thomas Jessulat: „Vor dem Hintergrund des schwierigen Marktumfelds konnten wir das Geschäftsjahr 2024 erfolgreich abschließen. Zum einen haben wir mit einer bereinigten EBIT-Marge von 4,9 % und einem operativen Free Cashflow von 58 Mio. EUR unsere Prognose voll erfüllt. Zum anderen haben wir unsere Transformation mit einem strategischen Maßnahmenpaket vorangetrieben.“

Die ElringKlinger AG (ISIN DE0007856023/WKN 785602) hat mit dem Geschäftsbericht 2024 ihre finalen, geprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Unter herausfordernden Rahmenbedingungen verbuchte der Konzern im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Konzernumsatz von 1.803 Mio. EUR (2023: 1.847 Mio. EUR) und bewegt sich somit mit einer Veränderung von organisch minus 0,9 % in etwa auf Marktniveau. Denn gemäß Branchendaten von S&P Global Mobility ist die globale Light-Vehicle-Produktion 2024 um 1,1 % zurückgegangen. Die bereinigte EBIT-Marge belief sich auf 4,9 % (2023: 5,4 %) und der operative Free Cashflow summierte sich auf 58,4 Mio. EUR. Damit entsprach das Konzernergebnis den Jahreszielen von rund 5 % bzw. einem leicht positiven Wert. Ergebnisbeeinträchtigend wirkte ein strategisches Maßnahmenpaket, durch das der Konzern zahlungsunwirksame Wertminderungen und Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 238 Mio. EUR verbucht hat.

„Vor dem Hintergrund des schwierigen Marktumfelds konnten wir das Geschäftsjahr 2024 erfolgreich abschließen. Zum einen haben wir mit einer bereinigten EBIT-Marge von 4,9 % und einem operativen Free Cashflow von 58 Mio. EUR unsere Prognose voll erfüllt. Dadurch konnten wir auch die Nettofinanzverbindlichkeiten auf ein 13-Jahres-Tief von 246 Mio. EUR senken. Zum anderen haben wir unsere Transformation mit einem strategischen Maßnahmenpaket vorangetrieben, das das Ziel unserer Konzernstrategie SHAPE30 im Fokus hat: Wir werden die Profitabilität des Konzerns verbessern und nachhaltig Cashflow generieren, damit wir auch in Zukunft jederzeit auf die Anforderungen des Marktes reagieren können“, so Thomas Jessulat, Vorstandsvorsitzender der ElringKlinger AG. „Darüber hinaus zeigt sich die Transformation in den wachsenden Umsätzen im Bereich der E-Mobilität. Im vergangenen Jahr haben wir den Umsatz im Geschäftsbereich E-Mobility auf 102 Mio. EUR mehr als verdoppeln können.“

Deutliches Umsatzplus im Geschäftsbereich E-Mobility

Innerhalb des umsatzstärksten Segments Erstausrüstung, das aufgrund des wenig dynamischen Marktumfeldes im Umsatz um 5,4 % zurückging, verzeichnete der Geschäftsbereich E-Mobility mit 102,5 Mio. EUR (2023: 48,3 Mio. EUR) den deutlichsten Zuwachs. Der Geschäftsbereich konnte seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppeln, wozu ein Großserienauftrag über Zellkontaktiersysteme wesentlich beitrug. Ebenfalls ein starkes Plus wies das Segment Ersatzteile auf, dessen Wachstumsstrategie weiter erfolgreich greift. Hier konnten im vergangenen Geschäftsjahr die Umsatzerlöse um 12,1 % auf 336,3 Mio. EUR gesteigert werden, verglichen mit 300,1 Mio. EUR im Jahr 2023. Das Segment Kunststofftechnik zeigte sich im Berichtsjahr trotz der schwächeren konjunkturellen Dynamik robust, was unter anderem am breiten Branchenmix liegt. Mit Umsatzerlösen in Höhe von 130,0 Mio. EUR (2023: 132,3 Mio. EUR) bewegte sich das Segment in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

Umsatzwachstum in Deutschland sowie in der Region Südamerika und Übrige

In der Region Deutschland legte ElringKlinger im Berichtsjahr u.a. aufgrund eines hochlaufenden Großserienauftrags über Zellkontaktiersysteme und Umsatzsteigerungen im Ersatzteilbereich deutlich um 11,9 % auf 410,1 Mio. EUR (2023: 366,3 Mio. EUR) zu. Ebenfalls ein Umsatzwachstum verzeichnete der Konzern 2024 in der Region Südamerika und Übrige mit einem Plus von 6,5 % auf 103,3 Mio. EUR (2023: 97,1 Mio. EUR). Für die Region Übriges Europa ist der Marktentwicklung entsprechend im Geschäftsjahr 2024 zwar ein Umsatzrückgang zu verzeichnen, jedoch schnitt der Konzern hier mit einer Veränderung von minus 3,8 % auf 558,8 Mio. EUR (2023: 580,9 Mio. EUR) leicht besser ab als der Markt. Die Regionen Nordamerika und Asien-Pazifik waren rückläufig.

Strategisches Maßnahmenpaket zur Schärfung des Konzernprofils

Aufgrund der Transformation der Branche hat der ElringKlinger-Vorstand ein strategisches Maßnahmenpaket beschlossen, welches das Profil des Konzerns deutlich schärft, um auch in Zukunft jederzeit auf die Anforderungen des Marktes reagieren zu können. Der Konzern konzentriert sich auf profitable und zukunftsträchtige Produktgruppen und Geschäftsbereiche. Demnach wird das Systemgeschäft bei den elektrischen Antriebseinheiten zukünftig nicht weiterverfolgt. Die Entscheidung, die beiden Werke im schweizerischen Sevelen und im US-amerikanischen Buford, GA, zu veräußern, erfolgte vor dem geichen Hintergrund, ebenso die Stilllegung der Standorte im kalifornischen Fremont sowie in Thale in Sachsen-Anhalt. Insgesamt führte dieses Maßnahmenpaket zu einmaligen Sondereffekten in Höhe von 238 Mio. EUR. Diese Maßnahmen beeinträchtigten die Ergebnissituation des Konzerns 2024 in einem wesentlichen Maße, stellen aber die Grundlage für die Zielsetzung der Konzernstrategie SHAPE30 dar, die Profitabilität und den Cashflow des Konzerns deutlich zu verbessern.

Bereinigte EBIT-Marge auf Zielniveau

Trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen erzielte der Konzern ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 144,0 Mio. EUR (2023: 200,3 Mio. EUR). Ohne die Sondereffekte läge das bereinigte EBITDA bei 197,1 Mio. EUR (2023: 213,5 Mio. EUR). Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes EBIT) belief sich auf 87,6 Mio. EUR (2023: 100,1 Mio. EUR), was einer bereinigten EBIT-Marge von 4,9 % (2023: 5,4 %) entspricht. Es ergab sich 2024 ein Periodenergebnis von minus 137,8 Mio. EUR (2023: 39,3 Mio. EUR).

Dividendenvorschlag in Höhe von 0,15 EUR je Aktie

Aufgrund des strategischen Maßnahmenpakets ist das berichtete Ergebnis je Aktie mit minus 2,18 EUR (2023: 0,62 EUR) negativ. Ohne die Sondereffekte belief sich das bereinigte Ergebnis je Aktie auf 0,70 EUR. Nach Auffassung des Managements zeigt dieser Wert, dass der Konzern operativ richtig aufgestellt und im Kern erfolgreich ist, sodass der Vorstand in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat der kommenden Hauptversammlung im Sinne der Ausschüttungskontinuität vorschlägt, eine konstante Dividende von 0,15 EUR (2023: 0,15 EUR) je Aktie auszuzahlen. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat dem Vorschlag des Vorstands zugestimmt, die kommende Hauptversammlung am 16. Mai 2025 virtuell durchzuführen.

Erhöhung des operativen Free Cashflow und niedriger Verschuldungsgrad

Im Geschäftsjahr 2024 erhöhte sich der operativer Free Cashflow gegenüber dem Vorjahr deutlich und belief sich auf 58,4 Mio. EUR (2023: 36,7 Mio. EUR). Infolgedessen konnten die Nettofinanzverbindlichkeiten um 77,3 Mio. EUR auf einen langjährigen Tiefstand von 245,9 Mio. EUR (2023: 323,2 Mio. EUR) gesenkt werden. Dieser Wert bedeutet ein stabiles Fundament für die weitere Transformation des Konzerns. Der Verschuldungsgrad Net Debt zu EBITDA erzielt dementsprechend mit 1,7 einen niedrigen Wert. Zieht man das bereinigte EBITDA heran, beläuft sich der Wert auf 1,2.

Ausblick 2025: Umsatz organisch auf Vorjahresniveau, bereinigte EBIT-Marge bei rund 5%

Auch im laufenden Geschäftsjahr wird sich die global aufgestellte Automobilbranche weiter in einem Spannungsfeld befinden, welches von geo- und handelspolitischen Entwicklungen sowie makroökonomischen Unsicherheiten geprägt sein wird. Gleichzeitig entwickelt sich der Markt wenig dynamisch, insbesondere in Europa und Nordamerika.

Vor diesem Hintergrund geht ElringKlinger davon aus, 2025 organisch Umsatzerlöse in etwa auf Vorjahresniveau zu erzielen. Ausgangsbasis ist somit der Konzernumsatz ohne die Erlöse der beiden veräußerten Gesellschaften. Mittelfristig rechnet der Konzern angesichts der Marktprognosen und auf Basis seiner volumenstarken Seriennominierungen mit einem moderaten Umsatzwachstum. Trotz zahlreicher, auch beeinträchtigender Einflussfaktoren strebt der Konzern erneut eine bereinigte EBIT-Marge von rund 5 % an. Voraussetzung dafür ist ein weiter striktes Kostenmanagement, während die Hochläufe der weiteren Seriennominierungen vorbereitet werden. Mittelfristig geht der Konzern von einer bereinigten EBIT-Marge von rund 7 bis 8 % aus. Der operative Free Cashflow wird wesentlich von der operativen Ertragskraft, den Investitionen und der Entwicklung des Net Working Capital geprägt. Auf Basis der Erwartungen für diese Kennzahlen rechnet der Konzern für den operativen Free Cashflow 2025 mit einem Wert, der rund 1 bis 3 % des Konzernumsatzes entspricht. Mittelfristig ist mit einer weiteren Verbesserung zu rechnen, der Vorstand strebt einen Wert von rund 2 bis 4 % an. Für den Nettoverschuldungsgrad geht er Konzern für 2025 von einem Wert von rund 2, mittelfristig von einem Spektrum von 1,0 bis 2,0 aus.

Finale, geprüfte Zahlen zum Geschäftsjahr 2024 und zum 4. Quartal 2024

* Aus Vergleichsgründen exklusive des Auftragsbestands der beiden veräußerten Werke (Sevelen und Buford)

** Vorschlag an die Hauptversammlung 2025

Der Geschäftsbericht 2024 ist online verfügbar unter: https://gb2024.elringklinger.de

Über ElringKlinger

Als weltweit aktiver, unabhängiger Zulieferer ist die ElringKlinger-Gruppe ein starker und verlässlicher Partner der Automobilindustrie mit einzigartiger Expertise. Unser Produktportfolio umfasst innovative Lösungen für Pkw und Nfz mit Elektromotor, Hybridtechnik oder Verbrennungsmotor. Neben dem Antrieb zählen Unterboden, Fahrwerk, Bremssystem, Innenraum und Karosserie zu den weiteren Einsatzbereichen. Schon frühzeitig haben wir uns als Spezialist für Elektromobilität positioniert – mit zukunftsweisender Batterie- und Brennstoffzellentechnologie sowie dazugehörigen Komponenten und Baugruppen wie Kunststoffgehäuse und metallische Stanz- und Formteile. Maßgeschneiderte Leichtbauteile von ElringKlinger sind im gesamten Fahrzeug einsetzbar und punkten unter anderem mit Gewichtsreduktion, Effizienz und Funktionsintegration, gerade auch bei E-Mobility-Applikationen. Den Aftermarket in über 140 Ländern beliefern wir mit einem umfangreichen Ersatzteilprogramm.

Insgesamt engagieren sich innerhalb des ElringKlinger-Konzerns rund 9.000 Mitarbeitende. Mit über 40 Standorten weltweit ist ElringKlinger global aufgestellt und in allen wichtigen Automobilregionen nah am Kunden vertreten.



Rechtlicher Hinweis

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den Erwartungen, Markteinschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind insbesondere nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Obwohl der Vorstand überzeugt ist, dass die gemachten Aussagen und ihre zugrunde liegenden Überzeugungen und Erwartungen realistisch sind, beruhen sie auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Zukünftige Ergebnisse und Entwicklungen sind abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, Risiken und Unwägbarkeiten, die zu Änderungen der ausgedrückten Erwartungen und Einschätzungen führen können. Zu diesen Faktoren zählen zum Beispiel Änderungen der allgemeinen Wirtschafts- und Geschäftslage, Schwankungen von Wechselkursen und Zinssätzen, die mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Dienstleistungen sowie Änderungen der Geschäftsstrategie.

