EQS-News: LION Smart und hofer powertrain schließen strategische Kooperation zur beschleunigten Markteinführung innovativer Batteriesysteme

LION Smart und hofer powertrain schließen strategische Kooperation zur beschleunigten Markteinführung innovativer Batteriesysteme



Zug, 27. März 2025 – Die LION E-Mobility AG (LION; ISIN: CH0560888270), ein führender Hersteller von Batteriepacks für Elektromobilität und Energiespeicherlösungen, gibt bekannt, dass die LION Smart GmbH, eine Tochtergesellschaft der LION E-Mobility AG, und die hofer powertrain Group, ein international aufgestellter Entwicklungs- und Technologiepartner für einzigartige und effiziente Antriebslösungen, eine strategische Partnerschaft geschlossen haben, um die Markteinführung innovativer Batteriesysteme signifikant zu beschleunigen. Die Kooperation fokussiert sich auf die Entwicklung von Kleinserien und die Industrialisierung immersionsgekühlter Batteriesysteme mit hohem Marktpotenzial. Durch diese strategische Zusammenarbeit setzen LION Smart und hofer powertrain neue Maßstäbe in der Entwicklung zukunftsweisender Batteriesysteme.

„Mit hofer powertrain haben wir einen starken Partner an unserer Seite, der unsere Innovationskraft optimal ergänzt. Gemeinsam beschleunigen wir den Markteintritt unserer hoch innovativen Hochleistungsbatterien und liefern wegweisende Lösungen für eine nachhaltige Mobilität“, sagt Joachim Damasky, CEO der LION E-Mobility AG.

„hofer powertrain steht für Innovation, Geschwindigkeit und Präzision bei der Entwicklung und Industrialisierung anspruchsvoller Antriebssysteme. Die Partnerschaft mit LION Smart baut genau darauf auf und eröffnet neue Möglichkeiten, zukunftsweisende Batteriespitzenlösungen in industrielle Anwendungen zu überführen. Wir freuen uns auf einen gemeinsamen Weg, geprägt von einer starken, gemeinsamen Vision“, ergänzt Johann Paul Hofer, CEO von hofer powertrain.

Technologische Synergien für eine beschleunigte Markteinführung

Durch die Partnerschaft kombinieren LION Smart und hofer powertrain ihre jeweiligen Stärken, um hochleistungsfähige Batteriesysteme effizient zur Marktreife zu bringen. hofer powertrain bringt umfassende Expertise in der Entwicklung, Validierung und schnellen Umsetzung von Batteriesystemen für spezifische Kundenanforderungen ein und prägt den Automobilmarkt mit einer Reihe technologischer Innovationen. LION Smart ergänzt dies mit einer innovativen, immersionsgekühlten Batterietechnologie sowie modularen Plattformlösungen, die eine flexible Skalierung von der Prototypenphase bis zur Serie ermöglichen. Zudem bringt die Partnerschaft ein starkes Netzwerk aus OEMs und Industriepartnern mit sich – ein entscheidender Hebel für Vertrauen, Geschwindigkeit und Marktzugang.

Mehrwert für Kunden

Kunden profitieren von einem beschleunigten Zugang zu modularen, leistungsfähigen und hochsicheren Batteriesystemen, die sich flexibel in unterschiedlichste Anwendungen integrieren lassen. Die immersionsgekühlte Technologie von LION Smart bietet eine hohe thermische Stabilität, verbesserte Sicherheit und gesteigerte Leistungsdichte – entscheidende Vorteile für Fahrzeuge und Maschinen mit hohen Energie- und Leistungsanforderungen.





Über die LION E-Mobility AG

Die LION E-Mobility AG ist ein Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriepacks. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Plug-and-Play-Lösungen, sowohl für Elektrofahrzeuge als auch für stationäre und industrielle Anwendungen. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von derzeit 2 GWh ist LION optimal positioniert, um dem steigenden Bedarf an hochleistungsfähigen Energiespeicherlösungen gerecht zu werden.

Das Unternehmen betreibt hochautomatisierte Modulmontagelinien in der eigenen Produktionsstätte in Deutschland. Die Batteriepacks von LION erfüllen höchste Standards in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit.

Gegründet im Jahr 2011, ist die LION E-Mobility AG (ISIN: CH0560888270, WKN: A2QH 97) an den Börsen in München, Frankfurt und Hamburg gelistet

www.lionemobility.com



Über LION Smart

Die LION Smart GmbH ist ein innovativer Entwickler von Batteriesystemen mit Fokus auf nachhaltige und leistungsstarke Energiespeicherlösungen. Das Unternehmen bietet modernste Technologien wie das Immersion-Cooled-Batteriesystem und verfügt über umfassende Expertise in Qualität, Industrialisierung und Produktion.



Über hofer powertrain

Die hofer powertrain Gruppe ist ein weltweit agierender Entwicklungs- und Technologiepartner für effiziente Antriebslösungen für alle Fahrzeugklassen. Seit über 40 Jahren arbeitet hofer powertrain an der Entwicklung und Umsetzung von Antriebstechnologien für anspruchsvolle Anwendungen in Automobil, Marine, Luftfahrt und urbaner Mobilität. Der Fokus liegt auf einem ganzheitlichen Verständnis des Antriebsstrangs – von Software, Funktions- und Systementwicklung über Validierung, Fahrzeugintegration bis hin zur Industrialisierung. Diese technische Tiefe und Erfahrung machen hofer powertrain zu einem gefragten Entwicklungspartner für komplexe Aufgabenstellungen in der Antriebstechnik. Mit hochqualifizierten Expertenteams in Europa, Asien und Amerika entwickelt und realisiert das Unternehmen komplette Antriebssysteme, zertifizierte Batteriesysteme, intelligente Softwarelösungen sowie innovative Mechatronik- und Elektronikkomponenten. Im Mittelpunkt steht der Anspruch, die Effizienz und Nachhaltigkeit kontinuierlich voranzutreiben – durch technologische Exzellenz, konsequente Kundenorientierung und das Setzen neuer Standards.





Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

LION Smart GmbH

Parkring 11-13

85748 Garching b. München

sales@lionsmart.com

www.lionsmart.com

LION E-Mobility Investor Relations

Kirchhoff Consult

lion@kirchhoff.de

ir@lionemobility.com | www.lionemobility.com

hofer powertrain

Ohmstraße 15

72622 Nürtingen

info@hofer.de

www.hoferpowertrain.com

Sales & PR

Sales:martina.fuenffinger@hofer.de

PR:christina.karuna@hofer.de

hofer powertrain Investor Relations

thomas.hackl@hofer.de

