EQS-News: Prognose für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt. Vorsichtig optimistischer Ausblick auf das erste Quartal 2025

A.S. Création Tapeten AG, Gummersbach

(ISIN DE000A1TNNN5)

Prognose für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt. Vorsichtig optimistischer Ausblick auf das erste Quartal 2025

Die A.S. Création Tapeten AG veröffentlichte heute den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2024.

Schwache Konjunktur belastet Umsatzentwicklung

A.S. Création war im Geschäftsjahr 2024 mit schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in seinen wesentlichen Absatzmärkten konfrontiert. Insbesondere die anhaltend schwache wirtschaftliche Lage in der Europäischen Union und Großbritannien, auf die rund 80 % der Konzernumsätze entfallen, wirkte sich negativ auf die Nachfrage nach Tapeten und Dekorationsstoffen aus. Unter diesen herausfordernden Bedingungen verzeichnete A.S. Création im Geschäftsjahr 2024 einen Rückgang der Konzernumsätze um 9,9 Mio. € bzw. 8,2 %, von

121,2 Mio. € im Vorjahr auf 111,3 Mio. € im Berichtszeitraum.

Rohertragsmarge verbessert, jedoch weiterhin operativer Verlust

Ein zentrales Ziel war die nachhaltige Verbesserung der Rohertragsmarge auf ein gesundes Niveau von über 50 %. Mit einem Anstieg um 1,9 %-Punkte von 48,8 % im Vorjahr auf

50,7 % im Berichtszeitraum wurde dieses Ziel erreicht. Dennoch verzeichnete A.S. Création im Berichtsjahr einen operativen Verlust von -7,3 Mio. €. Bereinigt um Sondereffekte wie Kosten für Abfindungen und Freistellungen sowie eine Abschreibung auf Geschäfts- und Firmenwerte erzielte A.S. Création in dem Berichtsjahr 2024 ein bereinigtes operatives Ergebnis von -2,6 Mio. €. Im Vorjahreszeitraum lag dieser Wert bei -1,7 Mio. €.

Ergebnisse im Korridor der Planung, aber insgesamt enttäuschend

Die Ist-Zahlen des Jahres 2024 haben die angepasste Prognose per 30. September 2024 bestätigt und lagen am oberen Ende der prognostizierten Bandbreite. Dennoch bleibt das Gesamtergebnis enttäuschend. Erste positive Effekte der strategischen Maßnahmen sind erkennbar, doch die Rückkehr in die Gewinnzone wurde durch die anhaltend schwache Konsumstimmung und daraus resultierende rückläufige Umsätze verzögert.

Herausforderndes Marktumfeld auch im Jahr 2025 erwartet

Im Geschäftsjahr 2025 wird ein Konzernumsatz zwischen 100 Mio. € und 120 Mio. € sowie ein bereinigtes operatives Ergebnis zwischen -2,0 Mio. € und +2,5 Mio. € geplant. Die Verbesserung der Rohertragsmarge und ein konsequentes Kostenmanagement bleiben zentrale Prioritäten, um das Ziel einer nachhaltigen Rückkehr in die Gewinnzone zu erreichen.

Vorsichtig optimistischer Ausblick auf das erste Quartal 2025

Trotz des weiterhin herausfordernden Konsumklimas und der geringen Impulse aus dem Markt zeigt das vorläufige operative Ergebnis eine positive Tendenz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und bestätigt somit die Planung 2025. Die Entwicklung des Umsatzes wird entscheidend dafür sein, ob A.S. Création die Ergebnisziele des Gesamtjahres erreicht. Detaillierte Geschäftszahlen für das erste Quartal werden planmäßig am 14. Mai 2025 veröffentlicht.

Gummersbach, 27. März 2025

A.S. Création Tapeten AG

Der Vorstand

Für Rückfragen:

Michael Rockenbach, Vorstand Finanzen, IT, Einkauf und Personal, Telefon +49-2261-542 388,

E-Mail: michael.rockenbach@as-creation.de

Der Geschäftsbericht 2024 steht ab dem 27. März 2025 unter

https://www.as-creation.com/unternehmen/inverstor-relations/veroeffentlichungen/geschaeftsberichte zum Download zur Verfügung.

