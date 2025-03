ROUNDUP: Zoll und Polizei auf Zeiss-Baustelle in Jena

JENA (dpa-AFX) - Zoll und Polizei haben eine Baustelle des Carl-Zeiss-Unternehmens in Jena durchsucht. Hintergrund ist der Verdacht von Schleusung, Schwarzarbeit sowie banden- und gewerbsmäßigen Betrug, wie die Staatsanwaltschaft Bochum und das Hauptzollamt Dortmund mitteilten. Die Behörden in Nordrhein-Westfalen führen demnach das Verfahren, es geht um Schäden in Höhe mehrerer Millionen Euro.

Die Durchsuchung in Jena ist eine von mehreren im Bundesgebiet und im Ausland, wie es hieß. Vier Haftbefehle wurden demnach vollstreckt. Eine Sprecherin von Zeiss bestätigte die Untersuchungen, das Unternehmen unterstütze diese "vollumfänglich", hieß es. Zuvor hatte der MDR berichtet./lek/DP/men