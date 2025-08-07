AKTIEN IM FOKUS: Mögliches Putin-Trump-Treffen stärkt Infrastruktur-Profiteure

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Möglichkeit eines Waffenstillstands im Ukraine-Krieg hat am Donnerstag potenzielle Profiteure infrastruktureller Investitionen nach oben getrieben. So gewannen Heidelberg Materials 5,3 Prozent auf 206,90 Euro und näherten sich dem Rekordhoch von vor einem Monat bei 207,70 Euro stark an.

In der zweiten Reihe verteuerten sich die Aktien des Baudienstleisters Hochtief um 2,9 Prozent. Im SDax der Nebenwerte stiegen die Papiere des Baumaschinenherstellers Wacker Neuson um 5,2 Prozent. Auch Unternehmen wie Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich und Kion, Hersteller von Bauchemikalien wie Wacker Chemie und der Motorenbauer Deutz stehen im Blick.

Ein etwaiges Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Putin und dem US-Präsidenten Trump nannte Analyst Jens Klatt vom Broker XTB "sehr positive Neuigkeiten". Selbst dann, wenn es zunächst nur zu einem bilateralen Treffen zwischen Trump und Putin kommen sollte und der ukrainische Präsident Selenskyj zunächst außen vor bleibe. Es wäre "ein erster, wichtiger Schritt"./bek/mis