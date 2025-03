SAF-Holland will Geschäfte in kommenden fünf Jahren bedeutend ausbauen

BESSENBACH (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland strebt in den kommenden Jahren eine deutliche Ausweitung seiner Geschäfte an. Bis 2030 soll der Umsatz im Vergleich zu 2024 um über die Hälfte auf mehr als 3,0 Milliarden Euro zulegen, wie das SDax -Unternehmen am Donnerstagabend nach Börsenschluss in Bessenbach mitteilte. Zukäufe sollen vom Zuwachs mindestens 500 Millionen Euro ausmachen.

Die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern peilt der Vorstand 2030 in einer Bandbreite von 10 bis 12 Prozent an. Für 2024 geht das Unternehmen bei konstanten Wechselkursen von einem Umsatz zwischen 1,85 bis 2 Milliarden Euro aus, die operative Marge wird zwischen 9 und 10 Prozent erwartet. Die Aktie legte nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate gegenüber dem Xetra-Schluss um rund drei Prozent zu./men/he