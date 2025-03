US-Autozölle schicken Dax zur Eröffnung auf Talfahrt

Frankfurt (Reuters) - Nach der Ankündigung von US-Sonderzöllen auf alle nicht in den Vereinigten Staaten gefertigten Autos ist der Dax am Donnerstag deutlich schwächer gestartet. Der deutsche Leitindex verlor in der Spitze 1,6 Prozent auf 22.469 Zähler. "Die neuen Zölle werden die Situation der deutschen Autobauer, deren Gewinne bereits deutlich eingebrochen sind, weiter erschweren", sagte Chefanalyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. US-Präsident Donald Trump kündigte am Mittwoch Auto-Zölle in Höhe von 25 Prozent an, die ab dem 2. April gelten sollen. "Jetzt wird entscheidend sein, wie die EU und andere betroffene Staaten auf die US-Ankündigung reagieren", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Wir sind jetzt an einem Punkt, an dem sich die Spirale aus Zöllen und Gegenzöllen immer schneller drehen kann."

Zu den größten Verlierern zählten die Autowerte. Die Aktien von Porsche, BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen gaben im Dax zwischen fünf und 4,3 Prozent nach. Im SDax rauschten zudem die Titel von ProSiebenSat.1 in den Keller. Der italienische Medienkonzern MFE will seine Beteiligung billig aufstocken und bei dem bayerischen Fernsehunternehmen damit durchregieren. ProSieben-Aktien fielen um rund zehn Prozent.

