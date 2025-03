EQS-Adhoc: Nordwest Industrie Finance GmbH: Vorbereitung möglicher Maßnahmen zur Stabilisierung und Verbesserung der Liquiditätslage der Gesellschaft

EQS-Ad-hoc: Nordwest Industrie Finance GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Halbjahresbericht

Nordwest Industrie Finance GmbH: Vorbereitung möglicher Maßnahmen zur Stabilisierung und Verbesserung der Liquiditätslage der Gesellschaft

Frankfurt am Main, 28. März 2025 – Mit Blick auf die heute anstehende Zwischenberichterstattung für das am 31. Dezember 2024 beendete Geschäftsquartal und ein damit verbundenes Update zur Geschäftsentwicklung durch die Nordwest Industrie Finance GmbH (die „Emittentin“, und zusammen mit der Nordwest Industrie Group GmbH und ihren Tochtergesellschaften die „NWI-Gruppe“) an die Inhaber der von ihr begebenen Senior Secured Bonds 2024/2028 (ISIN NO0013355255, die „Anleihe“) gibt die Emittentin bekannt, dass sie derzeit mögliche Maßnahmen zur Beseitigung eines Liquiditätsengpasses vorbereitet, der im Wesentlichen durch eine anhaltend negative Entwicklung des Geschäfts der NWI-Gruppe mit Montagesystemen für Solaranlagen und daraus resultierende Verluste verursacht ist. Entgegen den vorherigen Erwartungen der NWI-Gruppe und anderer Marktteilnehmer gibt es keine Anzeichen für eine baldige Erholung des Solarmarktes. Vor diesem Hintergrund hat die Emittentin mit Unterstützung einer externen Wirtschaftsberatungsgesellschaft ein vorläufiges Konzept bestehender Optionen zur Stabilisierung und Verbesserung der Liquiditätslage der Emittentin und zur Verschlankung des Geschäftsmodells der NWI-Gruppe, einschließlich im Wege von Asset-Verkäufen, entwickelt. Zu den in erster Linie verfolgten Optionen gehören die (teilweise) Veräußerung der Beteiligung der Emittentin an der Mounting Systems GmbH (Geschäftsbereich Montagesysteme für Solaranlagen) sowie ein Verkauf weiterer nicht-strategischer Vermögenswerte. Zu diesem Zweck hat die Emittentin bereits strukturierte M&A-Prozesse eingeleitet. Alle derzeit vorbereiteten oder in Erwägung gezogenen Maßnahmen zielen letztlich darauf ab, die Kapitaldienstfähigkeit der Emittentin unter der Anleihe und den ausstehenden Kreditfazilitäten vollständig sicherzustellen.

Die Emittentin hat bereits erste Gespräche mit den Kreditgebern des bestehenden Term Loan und der revolvierenden Kreditfazilität geführt, die signalisiert haben, dass sie den Gesamtprozess grundsätzlich unterstützen. Außerdem haben die Gesellschafter der NWI-Gruppe, die die Gruppe bereits in der Vergangenheit finanziell unterstützt haben, ihre grundsätzliche Bereitschaft erklärt, ihre Unterstützung an der Seite der Emittentin und ihrer Finanzierer fortzuführen, bis sich die Gruppe vollständig erholt hat.

Sobald Klarheit über das umzusetzende Maßnahmenpaket besteht, wird die Emittentin eine sog. Written Procedure initiieren, um die Zustimmung der Anleihegläubiger zu einer Änderung relevanter Bedingungen der Anleihe im Zusammenhang mit der Umsetzung der betreffenden Maßnahmen und der Finanzlage der NWI-Gruppe einzuholen. Die Emittentin hat Pareto Securities beauftragt, bei der Written Procedure in Bezug auf die Anleihe als Financial Advisor zu unterstützen.

