EQS-PVR: Voltabox AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Voltabox AG

Voltabox AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



28.03.2025 / 14:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Martin Hartmann

geschäftsansässig:

Benno-Strauß-Straße 8

90763 Fürth





An den Vorstand der

Voltabox AG

Technologiepark 32

33100 Paderborn

Fürth, den 28. März 2025

Mitteilung gemäß § 43 Abs. 1 WpHG

Sehr geehrte Herren,

mit Stimmrechtsmitteilung vom 11. März 2025 habe ich gemäß § 33 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass die Vollzugsbedingungen des notariellen Aktienkaufvertrags vom 10. Februar 2025 zwischen der Geraer Batterie-Dienst GmbH mit Sitz in Fürth („GBD“) und der Triathlon Holding GmbH mit Sitz in Pyrbaum OT Seligenporten („THG“) eingetreten sind und der GBD seit dem 10. März 2025 2.711.972 Aktien (entspricht einem Stimmrechtsanteil von 12,88%) an der Voltabox AG, mit Sitz in Paderborn („VBX“) gehören. Der Erwerb der Stimmrechte durch die GBD an der VBX wird mir gemäß § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zugerechnet.

Vor diesem Hintergrund teile ich gemäß § 43 Abs. 1 WpHG zum heutigen Tag ergänzend Folgendes mit:

1. Mit dem Erwerb verfolgte Ziele

2. Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel

Bei den für den Erwerb von Stimmrechten an der VBX verwendeten Mitteln handelt es sich um Eigenkapital.



1.1 Die Investition erfolgt als langfristiges strategisches Investment und mit dem Zweck der Erzielung von Vermögenszuwächsen.1.2 Es besteht gegenwärtig die Absicht, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte der VBX durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen.1.3 Als gegenwärtiges Mitglied des Vorstands der VBX werde ich gegebenenfalls Einfluss auf die Besetzung weiterer Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der VBX nehmen.1.4 Es wird gegenwärtig keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der VBX, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung sowie die Dividendenpolitik angestrebt.

Mit freundlichen Grüßen,

Martin Hartmann