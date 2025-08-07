Werbung ausblenden

Original-Research: SFC Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

dpa-AFX · Uhr
Wasserstoff
Original-Research: SFC Energy AG - from First Berlin Equity Research GmbH

07.08.2025 / 11:32 CET/CEST
Classification of First Berlin Equity Research GmbH to SFC Energy AG

     Company Name:            SFC Energy AG
     ISIN:                    DE0007568578

     Reason for the           Update
     research:
     Recommendation:          Buy
     from:                    07.08.2025
     Target price:            26,00 Euro
     Target price on sight    12 Monate
     of:
     Last rating change:      16.02.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf
                              Kaufen
     Analyst:                 Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN:
DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt
seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 31,00 auf EUR 26,00.

Zusammenfassung:
Nach einem schwachen zweiten Quartal und in Erwartung verschiedener
Herausforderungen hat SFC Energy ihre Guidance für 2025 gesenkt. Die neue
Umsatzguidance liegt nun bei EUR146,5 Mio. bis EUR161 Mio. (zuvor EUR160,6 Mio.
bis EUR180,9 Mio.). Dies entspricht einer Verringerung um 10% bis 12%
gegenüber der bisherigen Spanne. Das Management erwartet für 2025 nunmehr
ein bereinigtes EBITDA von EUR13 Mio. bis EUR19 Mio. (zuvor: EUR24,7 Mio. bis
EUR28,2 Mio.), was einer Verringerung von 33% bis 47% entspricht. Die
Hauptgründe dafür sind makroökonomische Unsicherheiten, Zölle,
Wechselkursschwankungen, Verzögerungen bei der Vergabe von Projekten im
Verteidigungssektor und ein schwächeres Wasserstoffgeschäft. Die vorläufigen
Zahlen für das zweite Quartal zeigten ein langsameres Umsatzwachstum als
erwartet (immer noch 14% J/J) und eine deutlich niedrigere bereinigte
EBITDA-Marge (6,3% gegenüber 11,9% In Q2/24). In einer Telefonkonferenz
erklärte das Management, dass insbesondere das Neugeschäft in den
Vereinigten Staaten hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei und dass es
Kostensenkungsmaßnahmen umgesetzt habe. Die Gewinnwarnung führte zu einem
starken Kursrückgang von ca. 20%, aber trotz dieses Rückschlags glauben wir,
dass die strukturellen Wachstumstreiber (zuverlässige und saubere
netzunabhängige Stromversorgung für industrielle und öffentliche
Sicherheitslösungen) intakt bleiben. Sobald das verschobene indische
Verteidigungsgeschäft nächstes Jahr anläuft und die US-Produktionsstätte
2026 ihre volle Kapazität erreicht, dürfte wieder ein starkes Wachstum mit
hohen Margen einsetzen. Wir haben unsere Prognosen für 2025 und die
folgenden Jahre gesenkt. SFC behält mit über 75.000 verkauften
Brennstoffzellen ihre weltweit führende Marktposition. Ihre
Direktmethanol-Brennstoffzellentechnologie ist nach wie vor konkurrenzlos,
und das Unternehmen verfügt über ein gut etabliertes globales Produktions-
und Vertriebsnetz. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel
von EUR26 (zuvor: EUR31). Die Aktie bleibt ein klarer Kauf. Aufwärtspotenzial:
65%.


First Berlin Equity Research has published a research update on SFC Energy
AG (ISIN: DE0007568578). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his
BUY rating and decreased the price target from EUR 31.00 to EUR 26.00.

Abstract:
Following a weak Q2 performance, and in anticipation of various headwinds,
SFC Energy cut 2025 guidance. New revenue guidance is EUR146.5m to EUR161m
(previously EUR160.6m to EUR180.9m). This is 10% - 12% below the previous range.
Management now expects 2025 adjusted EBITDA of EUR13m to EUR19m (previously
EUR24.7m to EUR28.2m), which is a reduction of 33% to 47%. The main reasons are
macroeconomic uncertainties, tariffs, exchange rate fluctuations, delays in
project awards in the defence sector, and a weaker hydrogen business.
Preliminary Q2 figures showed slower than expected revenue growth (still 14%
y/y) and a significantly lower adjusted EBITDA margin (6.3% versus 11.9% in
Q2/24). In a conference call, management said that in particular new
business in the United States has fallen short of expectations and that it
has implemented cost cutting measures. The profit warning caused a sharp
drop in the share price of ca. 20%, but despite this setback we believe that
structural growth drivers (reliable & clean off-grid power supply for
industrial and public security solutions) remain intact. Once the postponed
Indian defence business kicks in next year and the US production site
reaches full capacity in 2026, strong growth at high margins looks set to
return. We have lowered our forecasts for 2025 and the following years. SFC
retains its world market leading position with over 75.000 fuel cells sold.
Its direct methanol fuel cell technology remains unrivalled, and the company
has a well-established global production and distribution network. An
updated DCF model yields a new price target of EUR26 (previously: EUR31). The
stock remains a clear Buy. Upside: 65%.

