Basler Kantonalbank

Regula Berger zur neuen Verwaltungsratspräsidentin der Bank Cler gewählt



28.03.2025 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Anlässlich der gestrigen Generalversammlung der Bank Cler wurde Regula Berger, CEO der Basler Kantonalbank (BKB) und Vorsitzende der Konzernleitung, zur neuen Verwaltungsratspräsidentin der Bank Cler gewählt. Sie tritt damit per sofort die Nachfolge von Basil Heeb an, der als CEO der BKB zurückgetreten ist. Zudem wurden drei neue Mitglieder in den siebenköpfigen Verwaltungsrat gewählt.

Regula Berger wurde an der gestrigen Generalversammlung der Bank Cler zur Verwaltungsratspräsidentin der Bank Cler gewählt. Sie ist seit dem 1. März 2025 CEO der Basler Kantonalbank und Vorsitzende der Konzernleitung und folgt auf Basil Heeb, der im Herbst 2024 nach sechs Jahren als CEO der Basler Kantonalbank seinen Rücktritt per 28. Februar 2025 angekündigt hatte. Regula Berger ist seit 2018 in der Geschäftsleitung der BKB und seit 2019 Mitglied des Verwaltungsrats der Bank Cler.

Nach dem Austritt von Basil Heeb bleibt die Geschäftsleitung der BKB weiterhin mit drei Mitgliedern im siebenköpfigen Verwaltungsrat der Bank Cler vertreten. Neben Regula Berger und Christoph Auchli (CFO Konzern BKB) wurde neu auch Özlem Civelek, Leiterin Service Center des Konzerns BKB, in den Verwaltungsrat der Bank Cler gewählt. Özlem Civelek ist seit 2022 Mitglied der Geschäftsleitung der Basler Kantonalbank und verfügt über grosse Erfahrung in den Bereichen Payments, Risk und IT.

Von den vier unabhängigen Mitgliedern des Verwaltungsrats haben bereits im Juli des letzten Jahres Maya Salzmann und Prof. Dr. Dr. Christian Wunderlin angekündigt, dass sie nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung stehen. An der gestrigen Generalversammlung wurden Susanne Ziegler und Christian Reuss als unabhängige Mitglieder in den Verwaltungsrat der Bank Cler gewählt.

Damit setzt sich der Verwaltungsrat der Bank Cler neu wie folgt zusammen:

Regula Berger (Präsidentin)

Christoph Auchli (Vizepräsident)

Özlem Civelek

Dr. Silvio Hutterli

Andreea Prange

Christian Reuss

Susanne Ziegler

Weitere Informationen finden sich in der Medienmitteilung der Bank Cler.

