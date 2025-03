AEVIS VICTORIA SA - Infracore stärkt seine Bilanz und bereitet sich auf beschleunigtes Wachstum im Jahr 2025 vor

AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Freiburg, 31. März 2025

Infracore stärkt seine Bilanz und bereitet sich auf beschleunigtes Wachstum im Jahr 2025 vor

Infracore SA, ein führendes Schweizer Unternehmen für Gesundheitsinfrastrukturen, gibt heute solide Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 bekannt, das von einem kontinuierlichen Ausbau des Portfolios, einer strategischen Entschuldung und einer klaren Wachstumsstrategie geprägt war.

Ergebnisse 2024: Solide Performance und starke finanzielle Basis

Infracore erzielte einen Mietertrag von CHF 60.5 Millionen im Vergleich zu CHF 59.6 Millionen im Vorjahr. Das Unternehmen erwirtschaftete einen EBITDA von CHF 59.5 Millionen, was einer soliden Marge von 90.4% entspricht. Der Nettogewinn betrug CHF 33.7 Millionen und lag aufgrund höherer latenter Steuern leicht unter dem Vorjahreswert. Der Gewinn pro Aktie (EPS) betrug CHF 2.90.

Ein wichtiges Ereignis war die vollständige Rückzahlung einer Anleihe in Höhe von CHF 100 Millionen, wodurch sich der Loan to Value (LTV) deutlich von 48.0% auf 43.3% reduzierte. Der Net Asset Value (NAV) nach Steuern stieg im Vergleich zum Vorjahr um 6% auf CHF 600 Millionen.

Eine einzigartige Erfolgsbilanz in der Spitalinfrastruktur

Seit 2006 hat Infracore ein einzigartiges Know-how im Bau, in der Sanierung und in der Modernisierung von Spitalstandorten in der ganzen Schweiz aufgebaut. Mit über 35 realisierten Projekten ist Infracore heute der führende Spezialist für Spitalimmobilien in der Schweiz.

Bisher konzentrierte sich das Unternehmen hauptsächlich auf die Immobilien des Swiss Medical Network. In Zukunft will das Unternehmen sein Know-how auch anderen öffentlichen und privaten Schweizer Gesundheitsdienstleistern zur Verfügung stellen und sie mit seiner operativen, finanziellen und regulatorischen Erfahrung bei der Neuausrichtung ihrer Infrastruktur unterstützen.

Genolier Innovation Hub und Portfolioerweiterung

Dank der Fertigstellung des Genolier Innovation Hub, einer wegweisenden Einrichtung für medizinische Innovation, Ausbildung und Forschung, erhöhte sich der Wert des Anlageportfolios des Unternehmens um CHF 28 Millionen auf nahezu CHF 1.33 Milliarden. Auch an den Standorten Bethanien, Valmont und Ars Medica wurden bedeutende Investitionen getätigt, die zur Wertsteigerung des Portfolios beigetragen haben.

Ausblick 2025: Beschleunigung an allen Fronten

Infracore rechnet für 2025 mit einem starken Anstieg der Mieteinnahmen, unterstützt durch die Fertigstellung laufender Projekte. Zudem plant das Unternehmen, neue Immobilien im Wert von knapp CHF 100 Millionen zu integrieren. Diese Expansion wird durch eine Kapitalerhöhung unterstützt, die vollständig von den bestehenden Aktionären gezeichnet wurde, die damit ihr langfristiges Engagement für die Strategie von Infracore bekräftigen.

„Mit einem gestärkten Portfolio, einer deutlich reduzierten Verschuldung und einer soliden Pipeline ist Infracore einzigartig positioniert, um die laufenden Veränderungen im Schweizer Gesundheitswesen zu unterstützen“, sagte Eric Frey, CEO der Infracore SA.“

Für weitere Informationen:

Medien- und Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zürich

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 79 785 46 32

Infracore SA: info@infracore.ch, +41 79 635 04 10

Über Infracore SA

Infracore AG ist ein Schweizer Unternehmen für Gesundheitsinfrastrukturen. Das Immobilienportfolio besteht aus 47 Qualitätsimmobilien an 19 erstklassigen Standorten in der ganzen Schweiz mit einer Gesamtmietfläche von über 206'000 m2. Der Marktwert des Portfolios von Infracore wird auf CHF 1.33 Milliarden geschätzt. Infracore positioniert sich als Partner öffentlicher oder privater Institutionen für Immobilieninvestitionen und will bei der Neugestaltung der Schweizer Spitallandschaft eine Schlüsselrolle spielen. Infracore wird gemeinsam kontrolliert von Medical Properties Trust, Inc. und AEVIS VICTORIA SA.

www.infracore.ch

Über Medical Properties Trust, Inc.

Medical Properties Trust, Inc. ist ein selbstverwalteter Immobilien-Investment-Trust, der 2003 gegründet wurde, um Spitäler mit Nettopacht zu erwerben und zu entwickeln. Seit seiner Gründung in Birmingham, Alabama, hat sich das Unternehmen zu einem der weltweit grössten Eigentümer von Krankenhausimmobilien entwickelt und besitzt zum 31. Dezember 2024 396 Einrichtungen mit rund 39’000 lizenzierten Betten in neun Ländern auf drei Kontinenten. Das Finanzierungsmodell von MPT erleichtert Übernahmen und Rekapitalisierungen und ermöglicht es den Betreibern von Spitälern, den Wert ihrer Immobilien freizusetzen, um Verbesserungen der Einrichtungen, technologische Upgrades und andere betriebliche Investitionen zu finanzieren.

www.medicalpropertiestrust.com.

Über AEVIS VICTORIA SA

AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network Holding SA (76.3%, direkt und indirekt), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen; aus MRH Switzerland AG, einer Hotelkette mit elf Hotels in der Schweiz und im Ausland; aus Infracore SA (30%, direkt und indirekt), einem auf Spital‐ und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, aus Swiss Hotel Properties AG, einem auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, und sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und better‐aging. AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com.

