EQS-Adhoc: H2APEX Group SCA: Unterzeichnung einer Investorenvereinbarung über den Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile an der HH2E Werk Lubmin GmbH

H2APEX Group SCA: Unterzeichnung einer Investorenvereinbarung über den Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile an der HH2E Werk Lubmin GmbH



31.03.2025 / 13:36 CET/CEST

Grevenmacher, 31.März2025 / 13:00 Uhr MEZ – Die APEX Nova Holding GmbH, Laage ("APEX"), eine Tochtergesellschaft der H2APEX Group SCA ("H2APEX"), hat heute mit der HH2E AG, Berlin, und der HH2E Werk Lubmin GmbH, Lubmin, ("HH2E Lubmin") eine Investorenvereinbarung über den Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile der HH2E Lubmin abgeschlossen. Die Vereinbarung steht unter anderem unter der aufschiebenden Bedingung des Eintritts der Rechtskraft des gerichtlichen Beschlusses über die Bestätigung des Insolvenzplanverfahrens der HH2E Lubmin. Im Rahmen der Investorenvereinbarung verpflichtet sich APEX unter anderem, der HH2E Lubmin zum Zwecke der Finanzierung des Insolvenzplans Finanzmittel in Höhe von EUR 7.000.000 zur Verfügung zu stellen.

Mit Vollzug der Transaktion würde APEX das Grundstück erwerben, auf dem seitens der HH2E Lubmin die Errichtung einer 1 000-Megawatt-Anlage zur Erzeugung von grünem Wasserstoff geplant ist. Das Grundstück verfügt bereits über einen Netzanschluss des Unternehmens 50Hertz sowie eine Wasserversorgung und bietet künftig die Möglichkeit der Einspeisung von Wasserstoff in das Fernleitungsnetzwerk. Die H2APEX, die bereits über mehrere Grundstücke in Lubmin verfügt, beabsichtigt die Fertigstellung der 1 000-Megawatt-Anlage und würde damit zum größten Wasserstoffproduzenten am Standort Lubmin werden.

Für weitere Informationen:

E-Mail: investor.relations@h2apex.com

H2APEX Group SCA

19, rue de Flaxweiler

L-6776 Grevenmacher

Großherzogtum Luxemburg

Telefon +352 28 38 47 20

ISIN: LU0472835155

WKN: A0YF5P

Börsen: Regulierter Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard)

