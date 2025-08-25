EQS-News: Daldrup & Söhne AG erhält Generalunternehmerauftrag für eine Tiefengeothermie-Dublette bei München

EQS-News: Daldrup & Söhne AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Daldrup & Söhne AG erhält Generalunternehmerauftrag für eine Tiefengeothermie-Dublette bei München

Auftragswert von rund 16,8 Mio. Euro

Kunde erhält erhebliche Mittel aus der Bundesförderung effiziente Wärmenetze (BEW)

Oberhaching / Ascheberg, 25. August 2025 - Die Daldrup & Söhne AG (ISIN DE0007830572), Bohrtechnik- und Geothermiespezialist, hat von der Amperland Thermalwärme GmbH (ATW), einer Tochtergesellschaft des Gemeinsamen Kommunalunternehmen für Abfallwirtschaft A.ö.R. (GfA)[1], mit Sitz in Olching, nordwestlich von München, einen Generalunternehmerauftrag in Höhe von rund 16,8 Mio. Euro erhalten. Daldrup wird auf dem Gelände des Heizkraftwerks Geiselbullach zwei abgelenkte Tiefengeothermiebohrungen mit Bohrlängen von rund 2.430 m und 3.300 m abteufen. Der Beginn der Arbeiten für den Bau des Bohrplatzes ist bereits für September 2025 vorgesehen. Die Bohrungen sollen laut Planung von Dezember 2025 bis Mai 2026 ausgeführt werden.

Andreas Tönies, Vorstandsvorsitzender der Daldrup & Söhne AG kommentiert zum Auftrag: „Es ist beeindruckend zu sehen, mit welcher Entschlossenheit die Städte und Gemeinden rund um München die Wärmewende für ihre Bürger vorantreiben. Wir als Daldrup & Söhne AG sind stolz, dass auch die ATW Olching auf unser spezialisiertes Bohr-Know-how für die geothermische Erschließung der Aquifere setzt. Es ist ein bedeutender Schritt für die regionale Energieversorgung mit brennstoffunabhängiger Wärme. Die geologischen Schichten im Molassebecken sind heute sehr gut bekannt und geeignet, die Tiefenthermalwässer zur Auskopplung der Wärme in einem Kreislaufsystem für die Nah- und Fernwärmenetze zu nutzen. Wir befinden uns bereits in Gesprächen mit weiteren potenziellen kommunalen wie privatwirtschaftlichen Auftraggebern.“

Für die finanzielle Umsetzung des Geothermieprojektes hat die ATW einen Förderbescheid über 8,8 Mio. EURO erhalten. Das Geld stammt aus der Bundesförderung effektive Wärmenetze (BEW). Mit diesem Projekt wird der weitere Ausbau des Fernwärmenetzes der Stadtwerke Olching ermöglicht und erstmalig in Deutschland die thermische Abfallverwertung mit der Geothermie kombiniert, um die Fernwärmeversorgung in der Region klimaneutral auszubauen.

Über die Daldrup & Söhne AG

Die Daldrup & Söhne AG (ISIN: DE0007830572, WKN: 783057) mit einer Unternehmenshistorie von mehr als 75 Jahren ist ein spezialisierter Anbieter von Bohr- und Umweltdienstleistungen und ist unter den führenden Unternehmen in Deutschland positioniert. Die Tätigkeit gliedert sich in die Geschäftsbereiche Geothermie, Rohstoffe & Exploration, Wassergewinnung sowie Environment, Development & Services (EDS). Im Geschäftsbereich Geothermie werden Bohrdienstleistungen sowohl für die oberflächennahe Geothermie (insbesondere Erdwärmesonden für Wärmepumpen), aber vor allem auch Bohrdienstleistungen für die Tiefengeothermie von bis zu 6.000 m erbracht, um die so zugängliche Erdwärme für die Strom- und/oder Wärmegewinnung nutzbar zu machen. Im Geschäftsbereich Rohstoffe und Exploration dienen die von der Daldrup & Söhne AG durchgeführten Bohrungen der Exploration und dem Aufschluss der Lagerstätten fossiler Energieträger (insbesondere Steinkohle und Gas) sowie mineralischer Rohstoffe und Erze (z.B. Kupfer und Gold). Der Geschäftsbereich Wassergewinnung umfasst den Brunnenbau zur Gewinnung von Trink-, Brauch-, Heil-, Mineral-, Kesselspeise- oder Kühlwasser sowie Thermalsole. Der Geschäftsbereich Environment, Development & Services (EDS) umfasst spezielle umwelttechnische Dienstleistungen wie etwa die hydraulische Sanierung von kontaminierten Standorten, die Errichtung von Gas-Absaugbrunnen zur Gewinnung von Deponiegas, die Erstellung von Grundwassergüte-Messstellen oder die Errichtung von Wasserreinigungsanlagen.

Die Aktien der Daldrup & Söhne AG sind im Scale (Teilsegment des Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse) notiert und im Auswahlindex Scale30 vertreten.

Presse- & Investor Relations-Kontakt

Daldrup & Söhne AG

Falk von Kriegsheim

Fon +49 (0)2593-9593-29

Fax +49 (0)2593-9593-60

Bajuwarenring 17a ir@daldrup.eu

82041 Oberhaching www.daldrup.eu

[1] Die GfA ist das Gemeinsame Kommunalunternehmen für Abfallwirtschaft A.ö.R. (GfA) der Landkreise Fürstenfeldbruck

und Dachau.

