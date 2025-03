IRW-News: EMX Royalty Corp. : EMX Royalty meldet Gewährung einer wertpapierbasierten Vergütung

IRW-PRESS: EMX Royalty Corp. : EMX Royalty meldet Gewährung einer wertpapierbasierten Vergütung

Vancouver, British Columbia, 31. März 2025 / IRW-Press / EMX Royalty Corporation (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX) (das Unternehmen oder EMX) freut sich, bekannt zu geben, dass sie im Rahmen ihres Aktienvergütungsplans bestimmten leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeitern und Beratern des Unternehmens Incentive-Aktienoptionen (Optionen), Restricted Share Units (RSUs) mit Leistungskriterien, RSUs ohne Leistungskriterien und Deferred Share Units (DSUs) wie folgt gewährt hat:

- Gewährung von insgesamt 840.500 Optionen an leitende Angestellte, Direktoren, Mitarbeiter und Berater des Unternehmens. Die Optionen können über einen Zeitraum von fünf (5) Jahren zu einem Preis von 2,92 C$ pro Aktie ausgeübt werden.

- Gewährung von insgesamt 483.000 RSUs mit Leistungskriterien. Diese RSU werden vorbehaltlich der anwendbaren Börsengenehmigungen und Vesting-Auflagen mit einer dreijährigen Cliff-Vesting-Bestimmung an leitende Angestellte, Direktoren und bestimmte Mitarbeiter ausgegeben. Jede RSU mit Leistungskriterien berechtigt den Inhaber zum kostenlosen Erwerb von null bis 1,5 Stammaktien des Unternehmens vorbehaltlich der Erfüllung von Leistungsbedingungen im Hinblick auf die Gesamtrendite des Unternehmens für die Aktionäre und bestimmter operativer Meilensteine.

- Gewährung von insgesamt 358.000 RSUs ohne Leistungskriterien an leitende Angestellte, Direktoren, Mitarbeiter und Berater, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Börse und der Vesting-Auflagen (Unverfallbarkeitsbedingungen). Diese RSUs werden in 3 gleichen Tranchen über einen Zeitraum von drei Jahren zugeteilt, wobei die erste, zweite und dritte Tranche jeweils am ersten, zweiten und dritten Jahrestag nach dem jeweiligen Tag der Gewährung zugeteilt werden. Jede RSU ohne Leistungskriterien berechtigt den Inhaber zum kostenlosen Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens.

- Gewährung von insgesamt 116.000 DSUs mit Barausgleich an unabhängige Direktoren, die bei Pensionierung, Rücktritt oder Neubesetzung eines Direktors eingelöst werden können.

Alle Wertpapiere, die an leitende Mitarbeiter und Direktoren des Unternehmens ausgegeben werden, unterliegen gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange während eines Zeitraums von vier Monaten und einem Tag nach der ursprünglichen Ausgabe dieser Wertpapiere Beschränkungen hinsichtlich des Weiterverkaufs.

Über EMX - EMX ist ein Royalty-Unternehmen für Edel- und Basismetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel EMX notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

David M. Cole

President und CEO

Tel.: (303) 973-8585

Dave@EMXroyalty.com

Stefan Wenger

Chief Financial Officer

Tel.: (303) 973-8585

SWenger@EMXroyalty.com

Isabel Belger

Investor Relations

Tel.: +49 178 4909039

IBelger@EMXroyalty.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

