AEVIS VICTORIA SA - Die Hotelsparte von AEVIS VICTORIA verzeichnete 2024 ein starkes Wachstum, das auf die Qualität der Vermögenswerte und die Stärke des integrierten Modells zurückzuführen ist.

Interlaken, 1. April 2025

Die Hotelsparte von AEVIS VICTORIA verzeichnete 2024 ein starkes Wachstum, das auf die Qualität der Vermögenswerte und die Stärke des integrierten Modells zurückzuführen ist.

Die Hotelsparte von AEVIS VICTORIA verzeichnete im Jahr 2024 sowohl operativ als auch bei der Bewertung der Vermögenswerte eine deutliche Leistungssteigerung. Sie beruht auf zwei sich ergänzenden Säulen: MRH Switzerland AG mit Sitz in Interlaken, welche die Hotelbetriebsgesellschaften umfasst, und Swiss Hotel Properties AG (SHP), Eigentümerin fast aller Hotelimmobilien der Gruppe.

MRH Switzerland AG erzielte einen Umsatz von CHF 188.4 Millionen, was einer Steigerung von 10.5% (davon 10.1% organisch) gegenüber dem Vorjahr entspricht und auf eine deutliche Verbesserung der Auslastung und des durchschnittlichen Umsatzes pro Zimmer zurückzuführen ist. Das EBITDA erreichte CHF 13.5 Millionen gegenüber CHF 9.3 Millionen im Vorjahr, was einer Zunahme von fast 46% (bzw. 55% organisch und ohne Einmaleffekte) entspricht. Diese Leistung spiegelt die positiven Auswirkungen der Neupositionierungsstrategie wider, die in Zusammenarbeit mit Michel Reybier Hospitality, welche die Hotels im Rahmen eines Managementvertrags betreibt, umgesetzt wurde. Zwei Hotels veranschaulichen diese Dynamik besonders gut: das Mont Cervin Palace in Zermatt, das seinen Status als Referenzhotel in den Alpen mit einer deutlichen Steigerung von Umsatz und Rentabilität festigen konnte, und das Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa in Interlaken, dessen Umsatz CHF 50 Millionen überstieg und dessen EBITDA im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 27% zunahm.

Im Immobilienbereich konnte die Swiss Hotel Properties AG den Wert ihres Portfolios per 31. Dezember um mehr als CHF 23 Millionen auf CHF 881.2 Millionen steigern. Das Portfolio umfasst Vorzeigeobjekte in Zermatt, Zürich, Davos, Interlaken und Flims. In Zermatt besitzt die Gruppe ein einzigartiges Immobilienensemble mit den Hotels Mont Cervin, Petit Cervin, Schweizerhof und Monte Rosa sowie mehreren Geschäftshäusern, Wohnungen und Grundstücken mit grossem Entwicklungspotenzial. SHP steigerte auch den Anteil der Mieteinnahmen von Dritten auf CHF 4.3 Millionen gegenüber CHF 2.7 Millionen im Vorjahr.

Im Einklang mit ihrer Fokussierungsstrategie leitete SHP Anfang 2025 den Verkauf eines Portfolios von nicht strategischen Vermögenswerten im Wert von rund CHF 100 Millionen ein. Die Transaktion umfasst Grundstücke in Küsnacht und Crans-Montana sowie Wohnungen in Zermatt. Die generierten Mittel werden in den Ausbau des Hotelbereichs der Gruppe reinvestiert. Gleichzeitig reduzierte SHP den Verschuldungsgrad, wobei der LTV (Loan-to-Value) per Ende 2024 unter 47% sank. In einem Umfeld sinkender Zinsen ermöglicht diese Entwicklung ab 2025 eine deutliche Reduktion der Finanzaufwendungen.

In der konsolidierten Jahresrechnung der AEVIS VICTORIA, welche nach Swiss GAAP FER erstellt wird, sind die Liegenschaften der SHP zu historischen Werten enthalten. Wertschwankungen des Immobilienportfolios spiegeln sich somit nicht in der Konzernrechnung wider. Die hier präsentierten Zahlen stammen aus dem Einzelabschluss der SHP, wobei die Gesellschaft als eigenständige Einheit behandelt wird, was es erlaubt, die Auswirkungen von Neubewertungen auf die tatsächliche wirtschaftliche Leistung zu simulieren.

Die Ergebnisse der Hotelsparte von AEVIS VICTORIA im Geschäftsjahr 2024 bestätigen die Robustheit des integrierten Modells, das den Betrieb von hochwertigen Hotels mit dem Besitz von Qualitätsimmobilien verbindet. Im Jahr 2025 wird die Gruppe ihre Strategie fortsetzen, sich auf Premium-Destinationen zu konzentrieren, die Performance zu optimieren und nachhaltige Werte zu schaffen, indem sie sich auf das komplementäre Know-how von AEVIS VICTORIA und Michel Reybier Hospitality stützt.

Der Start ins Geschäftsjahr 2025 bestätigt diese Dynamik mit einem Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis von 4% per Ende Februar. Dieses Wachstum ist insbesondere den Betrieben in Zermatt zu verdanken, wo das Mont Cervin Palace und der Schweizerhof ihre starke Performance fortsetzen konnten, sowie dem La Réserve Eden au Lac in Zürich, dessen Aktivitäten deutlich über dem Vorjahr liegen. Diese ersten Ergebnisse lassen für das Gesamtjahr eine weitere Verbesserung der operativen Kennzahlen erwarten.

Über MRH Switzerland AG

MRH Switzerland AG ist eine Hotelkette, die unter der Marke Michel Reybier Hospitality elf Hotels in der Schweiz und im Ausland betreibt. Die Hotels befinden sich in erstklassigen Destinationen wie Zürich, Interlaken, Bern, Crans Montana, Zermatt, Davos, Flims und London. MRH Switzerland AG bewirtschaftet ein Portfolio von 1’180 Zimmern, die jährlich 352’032 Übernachtungen generieren. Die Gruppe beschäftigt 1’142 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. MRH Switzerland AG ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von AEVIS VICTORIA SA. www.michelreybierhospitality.com.

Über Swiss Hotel Properties AG

Swiss Hotel Properties AG ist eine Schweizer Hotelinfrastrukturgesellschaft. Das Immobilienportfolio besteht aus 27 Qualitätsimmobilien an 19 erstklassigen Standorten in der ganzen Schweiz und in London mit einer Gesamtmietfläche von 131'200 m2. Der Marktwert des Portfolios von Swiss Hotel Properties wird auf CHF 881.2 Mio. geschätzt. Nahezu alle Objekte sind voll vermietet, wobei die langfristigen Mietverträge hauptsächlich mit den verschiedenen Hotels von Michel Reybier Hospitality abgeschlossen wurden. www.shp.net.

Über AEVIS VICTORIA SA

AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network Holding SA (76.3%, direkt und indirekt), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen; aus MRH Switzerland AG, einer Hotelkette mit elf Hotels in der Schweiz und im Ausland; aus Infracore SA (30%, direkt und indirekt), einem auf Spital‐ und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, aus Swiss Hotel Properties AG, einem auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, und sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und better‐aging. AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert www.aevis.com.

