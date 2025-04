Aktien New York Schluss: Dow steht still kurz vor großem US-Zollpaket

NEW YORK (dpa-AFX) - Einen Tag vor der Verkündung einschneidender Importzölle in den USA haben sich Investoren am Dienstag merklich zurückgehalten. Der Dow Jones Industrial als wichtigster Börsenindex pendelte den Handelstag über um den Vortagesschluss und schloss mit einem kleinen Minus von 0,0,3 Prozent bei 41.989,96 Punkten. Vor der Ankündigung der Zölle wagten sich Anleger hier nicht mehr ins Risiko.

Andere großen Auswahlindizes in den USA legten hingegen zu: Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,38 Prozent auf 5.633,07 Zähler. Der Nasdaq 100 kletterte um 0,82 Prozent auf 19.436,42 Punkte. In diesen beiden Indizes sind die großen Tech-Konzerne wie Tesla , Alphabet , Amazon und Microsoft stärker gewichtet. Diese Aktien waren in den vergangenen Wochen stark unter Druck geraten und erholten sich nun etwas./bek/jha/