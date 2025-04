Das PA-100 AST-System von Sysmex: Revolutionierung der Diagnose und Behandlung von Harnwegsinfektionen mit Präzision

EQS-Media / 01.04.2025 / 10:08 CET/CEST







Das System verkürzt die Zeit für die Diagnose von Harnwegsinfektionen auf nur 15 Minuten und bestimmt die optimalen Antibiotika innerhalb von 30 Minuten. Eine kürzlich veröffentlichte Analyse zeigt mögliche Einsparungen im Gesundheitswesen auf der Grundlage von Modellprognosen in Spanien. Dieses innovative Instrument, das mit dem Longitude-Preis in Höhe von 8 Millionen Pfund ausgezeichnet wurde, verändert die Ansätze zur Bekämpfung der Antibiotikaresistenz weltweit.

Norderstedt, Germany — Das PA-100 AST-System von Sysmex definiert den Standard für die Diagnose und Behandlung unkomplizierter Harnwegsinfektionen (UTIs) neu. Durch die Kombination modernster Nanofluidik-Technologie mit der schnellen antimikrobiellen Empfindlichkeitsprüfung (AST) liefert das System innerhalb von 45 Minuten verwertbare Ergebnisse – ohne die mit herkömmlichen Labortests verbundenen Verzögerungen. Im klinischen Bereich ermöglicht dieser Fortschritt dem medizinischen Personal, zeitnahe und evidenzbasierte Entscheidungen zu treffen und so die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern.

Weltweit erkranken jährlich Millionen Menschen an Harnwegsinfektionen (HWI)

Harnwegsinfektionen gehören zu den häufigsten bakteriellen Infektionen, von denen jährlich weltweit über 400 Millionen Menschen betroffen sind. Verzögerungen bei der Diagnose und der Rückgriff auf empirische Antibiotikabehandlungen führen häufig zu suboptimalen Ergebnissen, Sekundärinfektionen und erhöhter antimikrobieller Resistenz (AMR). Das PA-100 AST-System von Sysmex überbrückt diese Lücke mit einer gemeldeten Sensitivität (84 %) und Spezifität (99 %) und gewährleistet eine rechtzeitige und präzise Behandlung bei gleichzeitiger Reduzierung der Abhängigkeit von Breitspektrum-Antibiotika – ein entscheidender Schritt zur Verlangsamung des Anstiegs der AMR.

Alain Baverel, Präsident & CEO Sysmex Europe SE, bemerkte: „Das PA-100 AST System stellt eine entscheidende Innovation im Kampf gegen antimikrobielle Resistenzen dar. Indem wir Klinikern schnelle und präzise diagnostische Erkenntnisse liefern, können wir die Behandlung von Harnwegsinfektionen weltweit verändern. Dieses Instrument kommt nicht nur den Patienten zugute, sondern stärkt auch die finanzielle Nachhaltigkeit der Gesundheitssysteme“.

Eine kürzlich durchgeführte Modellierung der Auswirkungen auf das Budget deutet darauf hin, dass die Einführung des PA-100 AST-Systems in der spanischen öffentlichen Gesundheitsversorgung zur Kosteneffizienz bei der Behandlung von Harnwegsinfektionen beitragen könnte. Die Analyse geht von potenziellen Einsparungen in Höhe von etwa 323 Millionen Euro im ersten Jahr aus, wobei eine 100-prozentige Akzeptanz angenommen wird und die Projektionen kumulative Kostensenkungen über einen Zeitraum von drei Jahren erwarten lassen. Diese ergeben sich aus der erwarteten Verringerung von Folgekomplikationen, Krankenhauseinweisungen und indirekten Kosten wie Produktivitätsverlusten.

Takashi Ono, Mitglied des Vorstands und Leitender Geschäftsführer & Geschäftsführender Direktor der Sysmex Corporation, kommentierte: „Das PA-100 AST-System von Sysmex adressiert eine der Hauptursachen für den Missbrauch von Antibiotika und passt perfekt zu den globalen Bemühungen zur Bekämpfung der Antibiotikaresistenz. Das System gibt Gesundheitsdienstleistern die Daten an die Hand, die sie benötigen, um zum richtigen Zeitpunkt die richtige Entscheidung zu treffen, was sowohl den Patienten als auch der öffentlichen Gesundheit zugutekommt.“

Das PA-100 AST-System wurde mit dem Longitude-Preis ausgezeichnet

Neben seinem wirtschaftlichen und klinischen Nutzen wurde das System für seine Errungenschaften weithin anerkannt. Im vergangenen Jahr wurde das PA-100 AST System mit dem Longitude Prize ausgezeichnet, einem mit 8 Millionen Pfund dotierten Preis, der für Innovationen im Bereich der Antibiotikaresistenz vergeben wird. Diese Auszeichnung unterstreicht die Fähigkeit des Systems, die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern und die globale AMR-Krise zu entschärfen.

Identifiziert Bakteriurie innerhalb von 15 Minuten

Der innovative Ansatz des PA-100 AST-Systems nutzt eine kompakte Kartusche in Smartphone-Größe, um eine Bakteriurie innerhalb von 15 Minuten zu erkennen und in den darauffolgenden 30 Minuten wirksame Antibiotika zu bestimmen. Dadurch werden Behandlungsverzögerungen und Komplikationen reduziert.

Erfahren Sie mehr über das PA-100 AST System



Über Sysmex Europe SE

Sysmex unterstützt Mediziner und Patienten auf der ganzen Welt mit einer breiten Palette an medizinischen Diagnostikprodukten und -lösungen in einer Vielzahl von Bereichen. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der In-vitro-Diagnostik entwickeln wir unser Produkt- und Dienstleistungsportfolio kontinuierlich weiter, um den gesamten Versorgungspfad des Patienten abzudecken. Unsere multifunktionalen Lösungen arbeiten mit hochwertigen Reagenzien und zuverlässigem Service und Support zusammen, um eine bessere Gesundheitsversorgung für alle zu ermöglichen.

Sysmex Europe SE ist eine Tochtergesellschaft der Sysmex Corporation aus Kobe, Japan. Von unserem Hamburger Büro aus betreuen wir unsere Tochtergesellschaften, Distributoren und Kunden in ganz Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA). Weitere Informationen finden Sie unter www.sysmex-europe.com.



Kontakt:

Vivien Busse

pr@sysmex-europe.com

Emittent/Herausgeber: Sysmex Europe SE

Schlagwort(e): Gesundheit

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.