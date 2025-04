DAX-FLASH: Stabilisierung erwartet - Fokus auf Trumps Zollpaket

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Stabilisierung der Börsen in den USA und Asien dürfte sich am Dienstag auch an den europäischen Handelsplätzen zeigen. Für den Dax dürfte der Start freundlich ausfallen. Die Indikation des Brokers IG ließ zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt ein Plus von einem halben Prozent auf 22.264 Punkte erwarten. Am Vortag war der deutsche Leitindes erstmals seit Mitte Februar kurz unter die Marke von 22.000 Punkten gefallen, hatte sich dort aber gefangen.

In New York war der Dow Jones Industrial nach Anfangsverlusten ins Plus gedreht, während der technologielastige Nasdaq 100 sein Minus fast ausgleichen konnte. Im Fokus steht nun ein großes Zollpaket, das US-Präsident Donald Trump am Mittwoch verkünden will. Das könnte die internationalen Handelskonflikte weiter anheizen.

Geht es nach dem Charttechniker Martin Utschneider von Finanzethos, bringt eine Stabilisierung aber noch keine Entwarnung. Der Dax habe seine jüngsten Schwächesignale bestätigt und so mahnten Indikatoren auch am Dienstag zur Vorsicht. Nach dem Bruch des Kurzfristtrends stehe mittlerweile auch der mittelfristige Aufwärtstrend auf dem Prüfstand. Als wichtigste Marke sieht er eine Unterstützung bei 21.972 Zählern, die am Vortag gerade so gehalten wurde./tih/mis