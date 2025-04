dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax stabilisiert vor US-Zollpaket

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNG ERWARTET - Eine Stabilisierung der Börsen in den USA und Asien dürfte sich am Dienstag auch an den europäischen Handelsplätzen zeigen. Für den Dax dürfte der Start freundlich ausfallen. Die Indikation des Brokers IG ließ zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt ein Plus von einem halben Prozent auf 22.264 Punkte erwarten. Am Vortag war der deutsche Leitindes erstmals seit Mitte Februar kurz unter die Marke von 22.000 Punkten gefallen, hatte sich dort aber gefangen. Im Fokus steht nun ein großes Zollpaket, das US-Präsident Donald Trump am Mittwoch verkünden will. Das könnte die internationalen Handelskonflikte weiter anheizen. Geht es nach dem Charttechniker Martin Utschneider von Finanzethos, bringt eine Stabilisierung aber noch keine Entwarnung. Der Dax habe seine jüngsten Schwächesignale bestätigt und so mahnten Indikatoren auch am Dienstag zur Vorsicht. Nach dem Bruch des Kurzfristtrends stehe mittlerweile auch der mittelfristige Aufwärtstrend auf dem Prüfstand.

USA: - DOW IM PLUS; NASDAQ HOLT VERLUSTE AUF - Nach einem schwachen Start in die neue Woche haben sich die US-Börsen im Verlauf des Handels wieder berappelt. Der Leitindex Dow Jones Industrial war am Montag mit einem Verlust von einem Prozent in den Handel gegangen, belastet von der Angst der Investoren vor einem sich ausweitenden Zollkonflikt. Zur Schlussglocke stand jedoch ein Plus von 1,00 Prozent auf 42.001,76 Punkte zu Buche. Noch stärker waren Technologiewerte im frühen Handel unter Druck geraten. So hatte der Nasdaq 100 bis zu 2,5 Prozent eingebüßt und war auf den tiefsten Stand seit September vergangenen Jahres gefallen. Diesen Verlust holte der Index am Ende mit minus 0,02 Prozent auf 19.278,45 Zähler nahezu komplett auf. Der marktbreite S&P 500 schloss 0,55 Prozent höher auf 5.611,85 Punkten.

ASIEN: - STABILISIERT - Im Sog einer Stabilisierung der US-Börsen haben die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag etwas zugelegt. Im Fokus bleiben gleichwohl die von den USA losgetretenen Handelskonflikte. An diesem Mittwoch wird US-Präsident Donald Trump umfassende Einführzölle ankündigen. Die Stabilisierung der Börsen steht also auf wackeligen Beinen. In Tokio notierte der Nikkei 225 zuletzt 0,2 Prozent im Plus. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg um 0,8 Prozent und der CSI-300-Index mit den wichtigsten chinesischen Festlandsaktien gewann 0,2 Prozent.

DAX 22163,49 -1,33% XDAX 22281,75 -0,73% EuroSTOXX 50 5248,39 -1,56% Stoxx50 4545,65 -1,37% DJIA 42001,76 1,00% S&P 500 5611,85 0,55% NASDAQ 100 19278,45 -0,02%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 128,81 0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0828 0,10% USD/Yen 149,57 -0,26% Euro/Yen 161,96 -0,15%

BITCOIN:

Bitcoin (USD, Bitstamp) Bitcoin 83.152 0,74%

ROHÖL:

Brent 74,96 +0,19 USD WTI 71,65 +0,17 USD

