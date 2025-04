EQS-News: 2G Energy AG baut Profitabilität weiter aus und steigert EBIT-Marge in 2024 deutlich auf 8,9 % (Vj.: 7,6 %)

EQS-News: 2G Energy AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose

Heek, 01. April 2025 – Die 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9), einer der international führenden Hersteller von nachhaltigen Kraftwerken und Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen sowie Produzent von Wärmepumpen, konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 nach vorläufigen Zahlen den Konzernumsatz auf 375,6 Mio. Euro weiter steigern (Vj.: 365,1 Mio. Euro). Dabei baute 2G die EBIT-Marge deutlich auf 8,9 % aus (Vj.: 7,6 %). Wesentliche Ergebnisverbesserungen wurden in der Materialaufwandsquote erreicht (59,6 %, Vj.: 64,2 %). Ihre Reduzierung um 4,6 %-Punkte überkompensierte den Anstieg der Personalkostenquote, die um 2,7 %-Punkte zunahm.

Mit Ausnahme des deutschen Heimatmarkts legten alle Regionen 2024 beim Umsatz zu. Besonders in Nord- und Mittelamerika gelang es, zahlreiche Projekte zu finalisieren und schlusszurechnen. Basierend auf einem breit gestreuten Kundenportfolio wuchs der Umsatz in dieser Region um 71,0 % auf 34,8 Mio. Euro (Vj.: 20,3 Mio. Euro).

Die Verteilung der Umsatzerlöse stellte sich im Geschäftsjahr 2024 wie folgt dar*:

2024 2023 in Mio. Euro Neuanlagen Service Summe Anteil Neuanlagen Service Summe Anteil Umsatzerlöse 207,3 168,3 375,6 100 % 199,9 165,1 365,1 100 % Inland 97,3 111,7 209,0 56 % 123,1 111,9 235,0 64 % Übriges Europa 56,0 36,9 92,9 25 % 50,2 34,2 84,4 23 % Nord-/Mittelamerika 23,1 11,6 34,8 9 % 9,6 10,7 20,3 6 % Asien/Australien/RoW 30,8 8,1 38,9 10 % 17,0 8,4 25,4 7 %

* Es können Rundungsdifferenzen auftreten.

2G bestätigt Umsatz-Wachstumsprognosen für das laufende Jahr (430 bis 450 Mio. Euro) und für 2026 (440 bis 490 Mio. Euro)

Da der hohe Auftragseingang nach vorläufigen Zahlen auch im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres anhält, bestätigt der Vorstand die bereits bekannte Umsatzprognose für 2025 (430 bis 450 Mio. Euro). Damit wird die Ambition unterstrichen, das Wachstum sowohl national wie international hoch zu halten, denn schon die Prognoseuntergrenze entspräche einem Wachstum von ca. 15 %.

Für das kommende Geschäftsjahr geht der Vorstand weiterhin von einem Umsatz in Höhe 440 bis 490 Mio. Euro aus. Voraussetzung für dieses weitere Wachstum ist jedoch, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auch bei einer angespannten oder verschärften geopolitischen Lage sowie bei einem eskalierenden Zollstreit einigermaßen stabil bleiben.

Vorstand plant weitere EBIT-Verbesserung und nennt erstmals Prognosen für 2025 (8,5-10,5 %) und für 2026 (9,0-11,0 %)

Mit der deutlichen Umsatzausweitung und der damit verbundenen, hohen Auslastung erwartet der Vorstand, im Jahresverlauf weitere Potentiale zur EBIT-Steigerung heben zu können. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem globalen IT-Projekt, in dessen Rahmen ab dem dritten Quartal 2025 sowohl ein neues ERP-Programm wie auch weitere Programme zu Unterstützung von Kernprozessen schrittweise konzernweit eingeführt werden.

Für das laufende Jahr hält der Vorstand eine EBIT-Marge von 8,5-10,5 % für realistisch, womit die bisherige obere Prognosegrenze von 10,0 % moderat angehoben wird. Nach einem erfolgreichen, konzernweiten Roll-Out ab Mitte 2025 werden weitere Effizienzsteigerungen entlang der Wertschöpfungskette möglich. Der Vorstand erwartet dadurch für 2026 weitere Ergebnisverbesserungen, die sich in einer EBIT-Marge von 9,0 bis 11,0 % zeigen sollen.

Liquidität steigt vorübergehend zum Jahresende 2024 stark an (50,0 Mio. Euro, Vj.: 12,6 Mio. Euro)

In der zweiten Hälfte des abgelaufenen Geschäftsjahres gelang es 2G, viele Aufträge zu akquirieren (vgl. CN vom 23 Januar 2025) und zudem einige Projekte auch ungewöhnlich schnell schlusszurechnen. Beide Effekte zusammen führten zu einem sehr starken Mittelzufluss, so dass die ohnehin robuste freie Liquidität vorübergehend auf 50,0 Mio. Euro (Vj.: 12,6 Mio. Euro) anstieg.





Über 2G Energy AG

Die 2G Energy AG Unternehmensgruppe ist ein international führender Hersteller und Systemanbieter von Anlagen zur dezentralen Energieversorgung. Das Unternehmen entwickelt, produziert und installiert umfassende Lösungen im strukturell wachsenden Markt der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK-Anlagen), der Großwärmepumpen sowie der Spitzenlast-Aggregate. Die digitale Netzintegration und Anlagensteuerung der drei Energieerzeugertypen sind ebenso wie die Service- und Wartungsdienstleistungen weitere, entscheidende Leistungskriterien.

Das Produktportfolio umfasst drei Energieerzeugungstypen: KWK-Anlagen im Leistungsbereich von 20 kW bis 4.500 kW für den Betrieb mit Wasserstoff, Erdgas, Biogas sowie anderen Schwachgasen, Großwärmepumpen im Bereich von 100 kW bis 2.600 kW sowie Spitzenlast-Aggregate mit elektrischer Leistung ab 500 kW. KWK-Anlagen arbeiten mit Wirkungsgraden von 90 Prozent und mehr. Die Effizienz von Großwärmepumpen wird durch die Arbeitskennzahl ausgedruckt und kann je nach Rahmenbedingungen bis auf 5 ansteigen. 2G steht mit seinen Produkten und Services an der Schnittstelle zu einer dezentralen, sicheren und weitestgehend dekarbonisierten Energieversorgung. Weltweit versorgen bereits über 9.000 installierte 2G Anlagen in unterschiedlichen Anwendungen ein breites Kundenspektrum von Unternehmen der Wohnungswirtschaft, Landwirtschaft, Gewerbe- und Industrieunternehmen, Energieversorgern, Stadtwerken und Kommunen mit elektrischer und thermischer Energie.

2G ist mit der Kombination aus KWK-Anlagen, Spitzenlast-Aggregaten und Großwärmepumpen als Systemanbieter für dezentrale Energielösungen weltweit positioniert. Das Unternehmen profitiert dabei von weitreichenden Synergien der drei Anlagenkategorien, die sich von der Projektentwicklung, der Beschaffung, der Produktion und der überwiegend containerisierten Bauart über die weitgehend identische Kundenbasis und den regulatorischen Rahmen sowie die Vertriebswege bis zur digitalen Steuerung und dem Service erstrecken.

Ihre Technologieführerschaft baut 2G durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowohl in Kraftwerks- und Pumpentechnologien als auch in der spezifischen Softwareentwicklung für die Service- und Wartungstätigkeiten stetig aus. Die von 2G konsequent umgesetzte digitale Netzintegration im zukünftigen Strommarktdesign im Verbund mit den Erzeugern aus Sonne, Wind und grünen Gasen ist ein unverzichtbares, systemrelevantes Element und stellt eine hohe Markteintrittshürde für Wettbewerber dar. Die Sektorenkopplung, die zum Gelingen der Energiewende erforderlich ist, spiegelt sich im Portfolio der 2G wider.

2G beschäftigt mehr als 900 Mitarbeiter, die am Hauptsitz in Heek, Deutschland, in Nordamerika sowie in sechs weiteren europäischen Standorten tätig sind. Insgesamt ist das Unternehmen in mehr als 50 Ländern aktiv und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024 nach vorläufigen Zahlen Konzernumsätze von 375,6 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von 8,9 %.

2G wurde 1995 gegründet. Die Aktien der 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9) werden seit 2007 an der Börse gehandelt und sind im Segment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen sowie im Auswahlindex Scale30 gelistet.

