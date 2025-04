EQS-News: Traum Ferienwohnungen verzeichnet überdurchschnittliches Wachstum in einer Schwächephase der deutschen Reisebranche

EQS-News: Traum-Ferienwohnungen / Schlagwort(e): Sonstiges

Traum Ferienwohnungen verzeichnet überdurchschnittliches Wachstum in einer Schwächephase der deutschen Reisebranche



01.04.2025

Berlin (Deutschland) – 1st April,2025 – Während die deutsche Reisebranche insgesamt eine Marktabschwächung durchlebt, setzt Traum-Ferienwohnungen („Traum“), eine der führenden europäischen Buchungsplattformen für Ferienunterkünfte, ihren Aufwärtstrend fort und erzielte 2024 ein Wachstum von ~3 % bei der Nachfrage im Vergleich zu 2023. Strategische Investitionen in Technologie, Marketing und zur Verbesserung der Kundenerfahrungen haben der Plattform dabei geholfen, die Zahl der Anfragen zu steigern und ihre Position als führende Plattform für die Vermietung von Ferienwohnungen in Deutschland zu stärken.

Obwohl die Reisebranche insgesamt stagniert, hat Traum ein stetiges Wachstum vorzuweisen. Die Anzahl der Anfragen zeigte in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 eine starke Widerstandsfähigkeit gegen den Markttrend, wobei die Zahlen vom August (+17 %), September (+4 %), Oktober (+15 %) und November (+17 %) ein anhaltendes Interesse der Reisenden belegen.

Ein Schlüsselfaktor beim Wachstum von Traum ist die anhaltende Investition in Produkte und Technologie, um die Nutzererfahrung zu verbessern. Zusätzliche Features wie eine neue Chat-Funktion für eine direkte Kommunikation zwischen Urlaubern und Vermietern, die Speicherung von Datum und Ort, Galerien und ein erweitertes Lead-Sharing-System haben den Buchungsvorgang weiter verbessert und so zu schnelleren Conversions und einem gestiegenen Kundenengagement geführt. Diese Verbesserungen gewährleisten eine reibungslose und intuitive Buchungserfahrung für Urlauber und Vermieter gleichermaßen.

Traum hat zudem die Performance sowie die Brand Marketing-Aktivitäten erheblich verstärkt, was beim organischen Verkehr zu einer Zunahme von 50 % gegenüber dem Vorjahr führte. Durch die Nutzung von SEO, Content Marketing und Multi-Channel-Werbekampagnen war die Plattform in der Lage, eine stärkere Interaktion mit den Kunden zu ermöglichen und ein breiteres Publikum von Urlaubern anzusprechen. Die Einführung von neuen Produkten, einschließlich der Traum App und Traum Boost, hat ihre Fähigkeit, die Nachfrage zu kanalisieren, die Conversions zu verbessern und ein kohärenteres Buchungserlebnis zu schaffen, weiter ausgebaut.

Vertrauen und Zufriedenheit der Kunden spielen weiterhin eine zentrale Rolle beim Erfolg von Traum. Die Plattform weist durchgehend 4-Sterne-Bewertungen bei Trustpilot auf. Dies wird durch über 1.400 Kundenbewertungen gestützt, was ein großes Vertrauen der Verbraucher zeigt. Darüber hinaus hat die Einführung des Chat-Supports dazu beigetragen, den Anfrageprozess zu beschleunigen und es den Urlaubern zu ermöglichen, schnellere und fundiertere Buchungsentscheidungen zu treffen und gleichzeitig die Zahl der Anfragen an die Vermieter zu steigern.

„Bei Traum haben wir immer den Schwerpunkt auf technische Innovationen für die Plattform gelegt und mehrere Features eingeführt, welche die Abwicklung sowohl für die Urlauber als auch für die Vermieter vereinfachen. Unser Ansatz ist einfach — wir versuchen zu verstehen, wie wir das Leben unserer Kunden vereinfachen können und setzen dort an. Jede Verbesserung – sei es bei der Nutzererfahrung, der Kommunikation oder dem Marketing – beruht auf dieser grundlegenden Vorgehensweise. Wir werden auch künftig auf Weiterentwicklungen und Innovationen setzen unddie Wünsche unserer Urlauber und der Vermieter berücksichtigen. Dadurch stellen wir sicher, dass Traum auch in Zukunft ein zuverlässiger Partner bei der Vermietung von Ferienunterkünften bleibt," erklärte Pankhuri Sakhuja, CEO von Traum Ferienwohnungen (Teil von OYO Vacation Homes).

Während die Wettbewerber in der Branche für die Vermietung von Ferienwohnungen weiterhin mit Herausforderungen zu kämpfen haben, hat Traum Widerstandsfähigkeit gegenüber der Marktentwicklung bewiesen, gestützt durch ein anhaltendes monatliches Wachstum und eine unermüdliche Konzentration auf kundenorientierte Innovationen. Durch die Priorisierung eines reibungslosen Onboardings, herausragender Kundenerfahrungen und datengetriebener Marketingstrategien baut Traum seine Führungsposition in der deutschen Ferienwohnungsbranche weiter aus.

Bei dem 2001 gegründeten Unternehmen Traum-Ferienwohnungen handelt es sich um ein Online-Buchungsportal für Ferienunterkünfte, wobei das Portfolio über 129.000 Ferienwohnungen in Europa in Ländern wie u.a. Deutschland, Österreich, den Niederlanden und Spanien umfasst. Das Abonnement-Modell von Traum-Ferienwohnungen sorgt für größere Transparenz und ermöglicht es Vermietern, direkt mit Urlaubern in Kontakt zu treten und eine für beide Seiten vorteilhafte Vereinbarung zu treffen. Neben klassischen Wohnungen und Häusern umfasst das Portfolio auch einzigartige Ferienunterkünfte wie Baumhäuser, Hausboote, Windmühlen und Schlösser.

Seit 2019 gehört Traum-Ferienwohnungen zu OYO, einem der größten globalen Unternehmen für Reisetechnologie. Als Teil der OYO Vacation Homes-Sparte (OVH) arbeitet Traum-Ferienwohnungen eng mit Marken wie DanCenter, Belvilla by OYO und Direct Booker zusammen.

Um weitere Informationen über Traum-Ferienwohnungen zu finden und die Angebote zu nutzen, gehen Sie auf https://www.traum-ferienwohnungen.de/ oder laden Sie unsere App herunter.

