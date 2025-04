GNW-News: AI-Media geht Partnerschaft mit AudioShake ein, um Live-Sport-Audio und KI-Sprachübersetzung zu revolutionieren

^NEW YORK, April 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, (https://www.ai- media.tv/)AudioShake (http://audioshake.ai/)LEXI Voice (https://www.ai- media.tv/our-products/lexi-ai-powered-captioning-tool-kit/lexi-voice/) von AI- Media verbessern und eine vollautomatische, hochwertige Mischung mit KI- Sprachübersetzung in Echtzeit schaffen, die einen neuen Branchenstandard für Live-Audioübertragungen setzt. Die hochmoderne Technologie von AudioShake kann Dialoge aus lauten Umgebungen wie Live-Sportübertragungen, Musikkonzerten und Nachrichtenfeeds isolieren. Diese Fähigkeit wird es AI-Media ermöglichen, gemischte Sport-Audiodaten - einschließlich Kommentare und Stadiongeräusche - zu trennen und zu bereinigen und sie mit einer neuen übersetzten Kommentatorstimme unter Verwendung von LEXI Voice neu abzumischen. Das Ergebnis: ein hochwertiges, natürlich klingendes Übertragungserlebnis, das die ursprünglichen Hintergrundgeräusche bewahrt und gleichzeitig eine genaue Echtzeit-Übersetzung in mehrere Sprachen liefert. Zusammen schaffen die gemeinsamen Technologien eine marktführende Lösung, die die Möglichkeiten mehrsprachiger Live-Übertragungen neu definiert. Die wichtigsten Vorteile der Partnerschaft: * Verbesserte Audioqualität - AudioShake kann Kommentare von lauten Hintergrundgeräuschen isolieren und so sicherstellen, dass LEXI Voice saubere, hochwertige übersetzte Audiodateien liefert. * Nahtlose Integration - Funktioniert mit den fortschrittlichen KI-Audiomisch- und Ducking-Funktionen von LEXI Voice in professionellen Stereo- und 5.1- Mischungen. * Vollständig automatisierter Workflow - End-to-End-Automatisierung, die Transkription, Übersetzung, synthetische Sprachgenerierung und Remixing für ein immersives Hörerlebnis umfasst. * Erstellung einer neuen Tonspur - Mit AudioShake kann eine separate, saubere Hintergrundspur erstellt werden, sodass LEXI Voice übersetzte Kommentare einfügen kann, während die Authentizität der Hintergrundgeräusche erhalten bleibt. * Globale Barrierefreiheit - Die verbesserte Qualität wird die Position von AI-Media als führendes Unternehmen im Bereich der globalen Sportübertragung und der Barrierefreiheit bei Live-Veranstaltungen weiter stärken. ?Diese Partnerschaft mit AudioShake ist ein Meilenstein für die Live-Übertragung von Sportveranstaltungen und Events", so Tony Abrahams, CEO von AI-Media. ?Die Möglichkeit, Sportkommentare in Echtzeit zu isolieren und zu bereinigen, während KI-generierte Übersetzungen über LEXI Voice bereitgestellt werden, wird das Zuschauererlebnis für ein globales Publikum neu definieren." AI-Media wird AudioShake in das iCap-Netzwerk des Unternehmens integrieren, das weltweit größte und sicherste Vertriebsnetzwerk. Die erste Veröffentlichung dieser neuen Lösung ist für Juli 2025 geplant. ?Wir freuen uns, unsere hochmoderne Technologie zur Sprach- und Hintergrundisolierung mit der Stärke und Reichweite der Untertitelungs- und Übersetzungsfunktionen von AI-Media zu kombinieren", so Jessica Powell, CEO von AudioShake. ?Gemeinsam ermöglichen wir es Sendeanstalten, Live-Veranstaltungen für Zuschauer auf der ganzen Welt zugänglich zu machen." Über AI-Media AI-Media wurde 2003 in Australien gegründet und ist ein innovatives Technologieunternehmen, das sich auf KI-Sprach- und Untertitelungs-Workflow- Lösungen spezialisiert hat. Als globaler Marktführer stellt AI-Media hochwertige KI-gestützte Lösungen für die Untertitelung und Übersetzung von Live- Übertragungen und aufgezeichneten Inhalten für ein breites Spektrum von Kunden und Märkten auf der ganzen Welt bereit. Im Februar 2024 präsentierte AI-Media erstmals bahnbrechende Daten, die die Überlegenheit seines KI- Untertitelungsprodukts LEXI gegenüber herkömmlichen, teureren menschlichen Arbeitsabläufen belegen. Mit umfassender Branchenerfahrung und ausgefeilter KI- Technologie zur Entwicklung von Lösungen, die Prozesse optimieren und vereinfachen, unterstützt AI-Media führende Rundfunkanstalten, Unternehmen und Regierungsbehörden weltweit dabei, die nahtlose Zugänglichkeit und Inklusivität ihrer Inhalte sicherzustellen. AI-Media (ASX: AIM) hat am 15. September 2020 den Handel an der ASX aufgenommen. Besuchen Sie AI-MEDIA.TV (https://www.ai- media.tv/) Über AudioShake AudioShake (http://audioshake.ai/) ist im Bereich Klangseparation tätig, um Audio besser bearbeitbar, zugänglicher und nützlicher zu machen. Die bahnbrechende Technologie wird in einer Vielzahl von Unterhaltungs- und Sprach- Workflows eingesetzt - von der Extraktion von Sprache und Musik aus lauten Umgebungen bis hin zu immersivem Mischen, Lokalisierung, M&E-Trennung und mehr. Die B2B-Technologie des Unternehmens zur Klangsortierung und Liedtexttranskription wurde in die Liste der besten Erfindungen von TIME (https://www.audioshake.ai/post/audioshake-named-a-time-best-invention-of-2023) aufgenommen und ist Gewinner des NAB's Pilot Innovation Challenge. Sie wird von großen Plattenfirmen, Filmstudios, Streaming-Plattformen und Sprachtechnologieunternehmen eingesetzt. Links zu AI-Media: * AI-Media: AI-Media: KI-gestützte Untertitelungstechnologie und -lösungen (https://www.ai-media.tv/) * LEXI Voice: LEXI Voice | Überwinden Sie Sprachbarrieren und steigern Sie Ihren Umsatz (https://www.ai-media.tv/our-products/lexi-ai-powered- captioning-tool-kit/lexi-voice/) * iCap-Cloud-Netzwerk: Zuverlässige Bereitstellung von Untertiteln weltweit (https://www.ai-media.tv/our-products/icap-cloud-network/) Links zu AudioShake: * https://twitter.com/AudioShakeAI * https://www.linkedin.com/company/audioshake/