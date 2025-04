IRW-News: P2P Group Ltd.: P2P Group Ltd. Investorenpräsentation

IRW-PRESS: P2P Group Ltd.: P2P Group Ltd. Investorenpräsentation

Vancouver, British Columbia - 1. April 2025 / IRW-Press / P2P Group Ltd. (CSE: PPB | FWB: 3QG) freut sich, seine jüngste Investorenpräsentation zu veröffentlichen, in der die erfolgreiche Entwicklung und die aufregenden Fortschritte bei den Kunden in verschiedenen Branchen hervorgehoben werden. Mit einer bedeutenden Dynamik in den wichtigsten vertikalen Branchen bauen wir unsere Marktpräsenz weiter aus und treiben Innovationen im Bereich der KI-gestützten räumlichen Intelligenz voran.

Die PDF-Version finden Sie unter den folgenden Links:

CEO Ed Clarke bei der Live-Präsentation: Hier klicken (https://shorturl.at/pJOD0)

Dynamische Präsentation: Hier klicken (https://shorturl.at/p5NJi)

Wir laden alle Interessierten ein, sich die Investorenpräsentation anzusehen, die tiefere Einblicke in unsere strategischen Initiativen, die jüngsten Kundenerfolge und die zukünftige Roadmap bietet.

Abbildung: Inturai Wifi Sensing kann die meisten dedizierten/spezialisierten IoT-Sensoren und -Geräte in einem Haus ersetzen

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79074/04-01-25_P2P_DE_Prcom.001.png

Weder die CSE noch die FWB haben den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder abgelehnt.

Über P2P Group

Die P2P Group Ltd. treibt die Entwicklung intelligenter Umgebungen mit hochmodernen KI-Technologien voran und transformiert somit Branchen wie das Gesundheitswesen, das Militär, Smart Homes, und industrielle Anwendungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.p2p-group.com.

Anleger richten ihre Anfragen bitte an:

Ed Clarke, CEO

P2P Group Ltd.

Email: investor@inturai.com

Tel.: (+1) 604 339-0339

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79074

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79074&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA69381H1064

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.