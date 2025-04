Direkt zum Video auf YouTube

Im Format Chartzeit freemium geht es um eure Wünsche. Martin Goersch analysiert Aktien und Basiswerte, die ihr euch in den Youtube Kommentaren wünscht. Heute habt ihr vermehrt nach der Aktie von ThyssenKrupp gefragt, daher ist dieser MDax Wert das Thema der heutigen Aktien-Analyse.

Die Aktie hat seit Jahresbeginn um unglaubliche 150 Prozent zugelegt und stellt damit den MDax mit seiner Performance von 7-8 Prozent sehr deutlich in den Schatten. Die große Frage ist nun, ob dieser Run sich fortsetzen kann, oder ob die Party nun vorbei ist.

So ganz genau weiß das natürlich niemand, aber Martin nähert sich in diesem Video an diese Frage an, indem er zuerst die fundamentale Entwicklung im Unternehmen bewertet und danach die Informationen verarbeitet, die der Chart uns liefert. Und die Antwort fällt danach recht klar aus. Seid gespannt.