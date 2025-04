Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Betrachtung zum Dax lautete wie folgt:

Mit der starken Erholung heute Vormittag zurück in den Bereich um 22.500 Punkte bleiben die Käufer somit vorerst weiter im Spiel. Ein Re-Test der Unterstützungszone um 22.250 Punkte muss nun zunächst erneut eingeplant werden, neue Verkaufssignale entstehen allerdings erst unterhalb des gestrigen Tagestiefs

Der Index bleibt weiter sehr volatil und brachte nach der gestrigen Erholung heute Vormittag den avisierten "Re-Test der Unterstützungszone um 22.250 Punkte", das Tagestief am Vormittag lag bei 22.190 Punkten.

Dax-Ausblick:

Ausgehend vom (bisherigen) Tagestief bei 22.190 Punkten erholte sich der Index heute Vormittag in der letzten Handelsstunde bereits schon wieder über 100 Punkte. Nach dem Kursrutsch von über 300 Punkte seit dem Vorbörsenhoch nördlich der 22.500er Marke dürfte den Käufern der Schrecken allerdings noch in den Knochen stecken, so dass ein erneuter Rallyschub im Tagesverlauf ziemlich unwahrscheinlich sein dürfte.

Zumal US-Präsident Trump die Höhe der angekündigten Zölle erst um 22 Uhr - also nach der Schlussglocke an der Wall Street - verkünden wird. Entsprechend dürfte die Unsicherheit im gesamten Handelsverlauf heute weiter Bestand haben. Das charttechnische Bild tritt daher aktuell ein wenig in den Hintergrund. Innerhalb der Spanne 22.190 Punkte auf der Unter- und 22.570 auf der Oberseite ist der Index kurzfristig als neutral einzustufen.